Los pacenses se lanzan a pasear dentro del río por la bajada del nivel del agua

José Pacheco, vecino de Badajoz, paseó ayer por el cauce del Guadiana con su hija y su sobrina. Se hicieron una fotografía que ... pocos pacenses tienen, prácticamente en la mitad del río con el puente de Palmas de fondo. Como esta familia, muchos han aprovechado la bajada del nivel del agua para conocer su río como nunca lo habían visto.

«Queríamos verlo, íbamos a pasear y nos ha llamado la atención. Es una experiencia nueva», indicó ayer Pacheco, que añadió sin embargo que le da un poco de pena porque al acercase se aprecia que está bastante sucio. Por eso espera que esta recuperación del cauce natural del río sea para bien y ha aprovechado para verla muy de cerca.

Este puente de diciembre, una de las actividades más populares ha sido pasear por el cauce del Guadiana. La baja del nivel del agua ha provocado que los vecinos se lancen a pasear bajo los puentes y hacerse fotos inéditas.

El selfi bajo el puente de Palmas, que habitualmente solo se puede hacer dentro de una piragua, ha sido uno de los recuerdos de este puente de la Constitución en Badajoz. Tanto familias como paseantes y pescadores han aprovechado para acercarse para ver el fondo del río.

Muchos llevaban sus móviles para captar las imágenes y algunos incluso cámaras fotográficas. Era el caso de María Bermúdez. «Voy a batir un récord porque he venido todos los días desde el jueves pasado. Me gusta la fotografía y se captan imágenes impresionantes. He ido bajando al río a distintas horas para coger la luz diferente y me encanta».

«Es una oportunidad única para hacer fotografías de Badajoz como nunca. Es muy bonito ver el río desde dentro», añade Bermúdez, que recuerda una fotografía en la casa de sus padres parecida. «Tienen una en la que bajó el nivel del agua, creo que construyendo un puente, y están cruzando el río».

La bajada del nivel

La realidad es que hace años que los pacenses no pueden apreciar el fondo del Guadiana y estas semanas se han encontrado con una imagen muy llamativa.

El nivel del río está bajo debido a las obras que se están llevando a cabo en el azud de La Granadilla. En esta presa la Confederación Hidrográfica del Guadiana está construyendo unas compuertas con el objetivo de poder aumentar la corriente en el área urbana.

Es uno de los métodos para luchar contra las especies invasoras, entre ellas, el nenúfar mexicano. Al moverse más rápida, el agua arrastrará los lodos que actualmente se acumulan en el fondo, unos lodos que facilitan el crecimiento esta especie invasora.

Los trabajos comenzaron en octubre y se alargarán hasta abril de 2026. Se trata de una inversión de 4,4 millones de euros, que además de abrir un canal con compuertas en el azud de La Granadilla, servirá para reforzar el hormigón de esta presa. Por el momento los trabajos se están centrando en levantar una ataguía, una estructura que permite desviar el agua para poder llevar a cabo los trabajos. Por ese motivo se han abierto los desagües para poder bajar el nivel del Guadiana.

¿Hasta cuándo?

La estampa que se aprecia actualmente en el Guadiana, sin embargo, no durará durante toda esta obra. La CHG espera poder subir el nivel del río en unas semanas, por lo que en enero debería volver a ser el río normal.

Para muchos será una alivio. José Delgado lleva siete meses en Badajoz, es cubano y le gusta pescar. El nivel del río actual no le conviene «porque no pica nada». Eso sí, está contento con su traslado a Badajoz. «Ahora el río se ve feo porque casi no lleva agua, pero es una ciudad bonita». Raúl fue ayer a pasear con su hija y tampoco le gusta ver el cauce así. «Pero que sea para bien y que sirva para algo».

El descenso del agua también ha dejado a la luz restos como zapatillas, latas, botellas o incluso una bicicleta entera que fue lanzada el río.

Es la primera vez que se ve el Guadiana tan bajo en muchos años, pero no será la última. Se espera que en 2025 arranque una obra muy esperada por los vecinos, el dragado del Guadiana en el tramo invadido por el nenúfar mexicano. Esta intervención, que costará 25 millones de euros, se alargará hasta seis años debido a su complejidad.

En este periodo, especialmente entre 2026 y 2028, que es cuando se espera que los trabajos se lleven a cabo en el tramo urbano, los pacenses tendrán que acostumbrarse a ver el nivel al mínimo. Será necesario para que los camiones entren en el cauce y retiren los lodos.