Una pacense gana el certamen nacional de dibujo del Defensor del Pueblo

Entre cuatro y cinco meses estuvo dándole vueltas a la cabeza Carla Forero (Badajoz, 15 años) hasta que comenzó a dibujar. Requirió de otros dos ... meses, a ratos entre los estudios, para pintar uno de los siete trabajos que han resultado ganadores de la XX edición del Concurso de Dibujo sobre Derechos Humanos Defensor del Pueblo.

«Elegí a cinco personas que intentan representar cinco etnias, cinco razas y la globalización de la humanidad. Con los cinco continentes y con el lema de que 'Todos venimos de un mismo lápiz', intento reivindicar que todos somos iguales. Da igual la raza, el sexo, el género... Todos tenemos que tener los mismos derechos», explica desde su centro de Valdepasillas.

Este martes asistía a sus clases de Tercero de la ESO en el colegio Santa Teresa, recién llegada del acto de recogida del galardón en Madrid. Se han presentado 2.720 escolares –1.831 alumnos de Primaria, 839 de Secundaria y 50 Educación Especial– de 191 centros. El de Carla Forero es uno de los tres premiados de Secundaria.

Con este certamen, la institución del Defensor del Pueblo, que es dirigida por Ángel Gabilondo, impulsa la difusión de los derechos humanos en el ámbito educativo.

Ampliar El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y su adjunta, Teresa Jiménez-Becerril, durante la entrega del premio a Carla Forero este lunes en Madrid. HOY

Pero, ¿cuál es la percepción de la realidad de esta pacense? «Creo que aunque los Derechos Humanos están muy bien escritos y redactados y es una declaración muy importante, no se cumplen como tal al pie de la letra. En muchos países y muchos lugares del mundo las personas aún no tienen los mismos derechos por sus creencias o por sus opiniones y creo que se debe seguir luchando para que todos seamos realmente iguales».

Ella se ha llevado el premio porque cogió los lápices y puso sobre el papel el diseño que salió de su cabeza con la ayuda de su melliza. «Las dos pensamos a ver que cómo lo hacíamos. Aunque ella no puso las manos, me dio el apoyo totalmente, me inspiraba y me decía: 'puedes representarlo de tal manera, puedes hacerlo de tal otra'. Me ha ayudado un montón a conseguir lo que fue al final la idea».

Carla y su hermana Paola, en clase, enseñan el dibujo ganador. J. V. Arnelas

Carla Forero ya tiene experiencia en recoger premios. El primero que ganó le llegó en Sexto de Primaria, que fue un concurso de dibujo de felicitaciones navideñas de la Fundación UMAS con una representación de la Virgen María y San José en el pesebre con el Niño Jesús. Ese mismo certamen le reconoció otros trabajos en años siguientes. Además, ha recibido dos años el primer premio del certamen de felicitaciones navideñas del Ayuntamiento de Badajoz.

¿Con tanto reconocimiento se ha decidido a estudiar Bellas Artes? Pues no. Dice que las artes son su hobby y que lo entiende como algo 'muy íntimo'.

«No creo que pudiera dedicarme a la pintura de forma profesional sin frustrarme, porque no llego al nivel que tienen otras personas. Hay artistas maravillosos y no creo que sea algo a lo que yo me pudiera dedicar profesionalmente». Prefiere estudiar Medicina, una meta que reconoce difícil pero que está decidida a alcanzar.

A la pintura se une la afición de tejer. «Me gusta mucho hacer crochet, hago bufandas y estaba haciendo una alfombra, pero ahora llega el calor y ya no hay quien toque que la lana; yo me asfixio». Le gusta mucho escribir y redactó «una novelita» para iniciarse. «Y también de vez en cuando me gusta salir a dar un paseo y hacer fotos».

Por las tardes se sienta una hora a estudiar y hacer actividades. Y lo saca todo 10, reconoce. «Soy muy machacona, la verdad». Aunque más que hincar codos dice que lee las cosas. Cuando acaba, llega el momento del deporte y el pádel.

Y entre tanta cosa saca tiempo para ganar concursos de pintura como el que esta semana le ha llevado a la institución del Defensor del Pueblo en Madrid.