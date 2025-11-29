El pacense Curro Velázquez estrena 'Coartadas' como guionista

J. López-Lago Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El cineasta extremeño Curro Velázquez (Badajoz, 1975) tiene otra película en cartelera, 'Coartadas', de la que es guionista junto a Benjamín Herranz. Esta vez ha salido de la comedia familiar para desarrollar una desternillante comedia para adultos basada en una empresa que ofrece coartadas a los clientes. El director es Martín Cuervo ('Quién es quién') se ha estrenado en los cines de toda España este viernes 28 de noviembre y como actores protagonistas figuran Jaime Lorente ('La casa de papel') y Adriana Torrebejano ('Muertos S.L.'). Integran su reparto principal los actores Leo Harlem, Llum Barrera, Antón Lofer, Ana Jara y Paula Prendes, y cuenta con la colaboración especial de Salva Reina y Mariam Hernández.

La historia trata sobre Miguel, dueño de la empresa Coartadas. La empresa se dedica a crear coartadas para gente que quiere engañar a sus parejas o tener excusas montadas para evitar ciertas situaciones. A la salida de uno de los encargos, que involucraba conducir un coche fúnebre, atropella sin querer a una chica (Noelia), no ocurre mucho, solo le rompe el dedo. Se la llevan al hospital y ahí se conocen y se gustan. Empiezan a quedar y se enamoran. Ella le dice que es jueza, y que odia a los mentirosos y los fraudes, por lo que Miguel le miente y dice que tiene una empresa funeraria. Un día conoce a sus padres y la sorpresa es que su padre es cliente de Miguel, que lo contrató para poder ponerle los cuernos a la mujer.

Según explica Curro Velázquez a HOY, «es un remake de una película francesa que quise hacer pero adaptándola a España, lo que evidentemente cambia toda la película. Todo empieza con una empresa de coartadas y deriva en un vodevil con temas universales como la familia y las infidelidades que desemboca en un enredo en el que te partes de risa desde el primer momento. Hace falta comedia y animo a la gente a que vaya al cine porque además el elenco de actores está genial», señala Curro Velázquez. El extremeño, entre otros trabajos, ha dirigido 'Que baje Dios y lo vea' (2018), 'Cuerpo escombro' (2024) y ha creado series como 'El chiringuito de Pepe' (2014) y ha participado como guionista en series como 'Los Serrano', 'Periodistas' o 'Los hombres de Paco', además de producir la saga de 'Fuga de cerebros'.

'Coartadas' está producida por Buendía Estudios Canarias, Coartadas La Serie (Secuoya Studios), Beta Fiction Spain y Álamo Producciones, con la participación de Atresmedia y Movistar Plus+.