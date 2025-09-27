El otoño llega a Badajoz con sabor a migas solidarias

Miriam Rubias Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:35 Comenta Compartir

Los días son más cortos y las temperaturas empiezan a descender. El otoño ya comienza a notarse en la capital pacense y pronto el suelo se llenará de hojas anaranjadas y olor a tierra mojada. También el frío irá haciéndose paso, por lo que acompañar esta temporada con un buen plato de migas parece un plan perfecto para desayunar.

Así lo hicieron los pacenses en el Hospital Centro Vivo el pasado martes, que disfrutaron de un desayuno solidario con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Desde las nueve de la mañana y hasta las doce del medio día, se ofrecieron migas y bollería por el precio de tres euros a beneficio de la Asociación Extremeña de Familiares de Personas con Alzheimer (Afaex).

Además de esta cita gastronómica, una ruta en autobús titulada 'Recordando mi ciudad' se realizó el jueves con un recorrido dirigido a personas con alzheimer y otras enfermedades como el deterioro cognitivo. Este paseo tenía como objetivo evocar recuerdos del pasado y favorecer el contacto entre los participantes.

La ruta permitió disfrutar de enclaves emblemáticos de la ciudad, como el Palacio de Congresos, el parque de Castelar, el Paseo de San Francisco o Puerta Palmas. Además, también llegó a la barriada de San Roque.

Quienes también han rememorado momentos han sido los profesores extremeños Tony Sanjuán y Manolo Corrales, oriundos de Salvatierra de los Barros y Salvaleón, que han celebrado con familiares y amigos sus bodas de oro matrimoniales en El Viejo Bar de Badajoz, brindando por sus 50 años de felicidad en pareja y recordando a los ausentes.

Bodas de Oro de Tony Sanjuán y Manolo Corrales en El Viejo Bar de Badajoz.

El flamenco también tuvo un hueco el jueves en la Fundación CB con 'Diálogo entre flamencas'. Un encuentro entre la periodista María Isabel Rodríguez Palop y Ostalinda Suárez, la primera mujer gitana en licenciarse en flauta travesera de Europa, concertista y solista de la European Romani Symphonic Orchestra, con sede en Bulgaria, y actualmente directora de la escuela de música de Zafra.

Posterior al diálogo, Ostalinda actuó acompañada por Paquito Suárez 'El Aspirina' en el piano y Josué Suarez en la percusión.

En cuanto a los conciertos, Rafael Velázquez estuvo en el Hospital Centro Vivo el jueves con el espectáculo titulado 'La Copla en mi Voz'. Este artista de tan solo 18 años lleva este género en la sangre y en el alma. Nació en Andalucía, pero vive en Extremadura desde hace varios años, tierra que también forma parte de sus raíces, ya que su bisabuela paterna era extremeña.

El día de ayer se volvió a vestir de flamenco con el XI Festival de Alumnos del Centro de flamenco Jesús Ortega en el Teatro López de Ayala. Este espectáculo ha sido el resultado del trabajo realizado durante todo el año, donde los alumnos han contado con la participación de reconocidos profesionales del baile, del cante y el toque, que han acompañado su formación con experiencia y dedicación.

Siguiendo con la música, el Círculo de Jazz ha vuelto a sonar después del descanso veraniego y la primera cita fue ayer con Rodrigo Parejo, flautista, compositor y creador extremeño con una amplia trayectoria internacional y una formación en cuarteto. En esta ocasión ha presentado 'A Brazilian Music Journey', una propuesta inspirada en la música brasileña y el jazz, que interpretó junto a Johan de Pue (guitarra, mandolina), Nono Blázquez (bajo eléctrico) y Javi Mojave (percusiones).

Educación y literatura

El edificio Montesinos también acogió el pasado miércoles el acto de presentación del proyecto y primeras actividades de 'Compartiendo espacios, creando barrio', que ejecuta Cocemfe Badajoz con el apoyo de la Fundación CB. Esta iniciativa está dirigida a fomentar la inclusión y la accesibilidad entre los alumnos de centros educativos del Casco Antiguo.

Emilio Vázquez, psicólogo de Fundación CB, y Jesús Gumiel, presidente de Cocemfe, han sido los encargados de inaugurar esta actividad que se celebrará los miércoles de octubre, noviembre y diciembre en Montesinos 22.

Los más jóvenes también pudieron disfrutar ayer de videojuegos, realidad virtual, simuladores, K-Pop y mucho más. El festival de ocio y entretenimiento digital 'Play Badajoz' se celebra durante los días 26 y 27 de septiembre en Factoría Joven y es el colofón del programa de ocio nocturno juvenil 'Vive la noche en Badajoz' de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento.

Concretamente, ayer se desarrolló un 'college day', una jornada a la que asistieron centros educativos con contenidos orientados a la parte socioeducativa que aportan sectores como los videojuegos o la tecnología.

En cuanto a la literatura, el jueves Carmen Barros presentó su libro 'Rojas' en el Círculo Pacense. Esta escritora y fotoperiodista acerca al lector con su obra a la memoria y la voz de tantas mujeres que lucharon por la libertad. «Las mujeres rojas son un espejo en el que mirarnos. Ellas son ejemplo de libertad y de lucha por la emancipación y el feminismo».

Además, se presentó el documental 'Por mí y por todas mis compañeras', en un acto conducido por Ana Mata del Real, activista feminista y vicepresidenta del Movimiento Democrático de Mujeres (MDM).

Otra cita literaria la ha protagonizado la joven de 19 años Yadira González en la presentación de su libro 'El desorden de mi cabeza'.

Ayer estuvo en la Biblioteca Pública Santa Ana y habó sobre la salud mental mientras compartía una merienda junto a los asistentes. Yadira contó su testimonio personal, relatando los desafíos y aprendizajes derivados de convivir con la esquizofrenia.

Su libro está compuesto por ocho capítulos y propone un recorrido íntimo a través de sus vivencias, desde las luchas internas hasta la conquista de la aceptación, la esperanza y el amor propio.

'El desorden de mi cabeza' narra un viaje personal hacia la aceptación y el amor propio, visibilizando la realidad de la salud mental desde la experiencia de la autora.