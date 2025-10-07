La Orquesta de Extremadura abre su temporada con Borodín, Stravinski y Chaikovski El programa incluye una charla introductoria para los espectadores que acudan una hora antes a los conciertos del jueves, día 9, en el Palacio de Congresos de Badajoz y el viernes 10 en el de Gran Teatro de Cáceres

Redacción BADAJOZ. Martes, 7 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Orquesta de Extremadura (OEx) inicia su temporada con dos conciertos bajo la batuta de Alevtina Ioffe, que serán el jueves, día 9, en el Palacio de Congresos de Badajoz y el viernes 10 en el de Gran Teatro de Cáceres, ambos a las 20.00 horas. El programa incluye una charla introductoria para los espectadores que acudan a las 19.00 horas.

Ioffe se presenta con un programa titulado 'Danzas sobre la nieve', en alusión a tres maneras distintas de sentir la danza que se ejemplifican en las tres obras del repertorio. Son la obertura de la ópera 'El príncipe Ígor', de A. Borodín. Le seguirán las 'Danzas concertantes', de I. Stravinski, el autor que había revolucionado el ballet años atrás con 'La consagración de la primavera'. Y para terminar, se oirá la Sinfonía nº 1 en sol menor, op.13 'Sueños de invierno', de P. I. Chaikovski.