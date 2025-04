La operación bikini llena las consultas de los nutricionistas

No hay fórmulas mágicas ni dietas milagro. Pero la operación bikini está llenando las consultas de los nutricionistas y los gimnasios.

Clinis es una clínica ... especializada en programas de cambio radical, donde tienen claro que no existe «una pastillita» con la que decir adiós a los kilos de más.

Mabel Carmona acumula 24 años de experiencia en Badajoz con un programa que combina la actividad física y la dieta mediterránea. Se trata de cambiar los hábitos para estar más sanos. Porque comer mejor sin moverse no ofrece todos los resultados que se pueden sacar a una dieta, y ponerse como locos a correr no da resultados si a los tres días el cuerpo ha dicho basta por la falta de costumbre.

Hay momentos del año en que el teléfono de la clínica de la calle Salvaleón no para de sonar: Septiembre, enero y mayo. Estos días recibe un 50% más de clientes que los meses más tranquilos, aunque MabelCarmona cree que el mejor momento para perder peso es cuando el paciente toma conciencia de que quiere cambiar. «Ahora es un boom. A nada que nos quitamos algo de ropa, nos acordamos de que queremos perder peso».

Con el paso de los años ha comprobado que no hay diferencias entre hombres y mujeres.Hace más de dos décadas, entre el 80% y el 90% de quienes llamaban a su puerta eran pacientes femeninas. «Hoy son 50% hombres y 50% mujeres, de todas las edades». Se es más consciente de la importancia de estar sanos y de llevar una alimentación correcta, alejada de condiciones estrictas como pasar todo un día a fruta o dejar de comer desde las seis de la tarde hasta las 3 del mediodía siguiente. «Debe ser una dieta que pueda seguir toda la familia», explica.

Y, advierte, perder tres o cuatro kilos en poco tiempo para olvidarse de los buenos hábitos alimenticios cuando se llega a la playa solo lleva a recuperar lo perdido y añadirle algún kilo más cuando termina el verano.

En la calle Fernando Castón está la consulta de Uca Rojas, que también vive un «boom» de llamadas y peticiones desde abril. «Esto es como los centros de estética, ahora es cuando se realizan los tratamientos contra la celulitis, pues igual con la dieta». Ella está especializada en dietas clínicas, relacionadas con patologías, pero también atiende sobrepeso.

¿Se puede hacerlo algo a estas alturas?«Dependiendo de la cantidad de kilos que te quieras quitar. Tengo pacientes que han empezado enNavidad para perder peso.Lo importante es mentalizarse. No se trata de perder peso, sino de hacer una dieta regulada para que tu cuerpo encuentre su peso.La mayoría de la gente no tiene sobrepeso por comer mucho, sino por no comer bien».

Hay personas que llegan a casa agotados de todo el día, y entre prepararse la cena y comer lo más rápido que encuentren para descansar, prefieren esto último.

Su experiencia le dice que no es imposible 'aligerar el cuerpo' en unas semanas, pero también cuáles son los dos perfiles más complicados.El de mujeres de 70 u 80 años que llevan toda la vida con ciertos hábitos que les cuesta cambiar, y el de los comerciales, que comen mucho en la calle.

Andar 45 minutos

Uca Rojas no cree que sea necesario pasar hambre, pero sí mentalizarse. Y en ello tiene mucho que ver el deporte. No es partidaria de inscribirse en un gimnasio de un día para otro si realmente no le gusta al paciente. «Hay que hacer lo que a uno le gusta. Y si a uno le gusta andar, caminar a paso rápido entre 45 y 60 minutos a paso ligero es una buena actividad». Y, subraya, «hay que ir a la salud por encima de la estética».

¿Alguna recomendación para estas últimas semanas sin bañador? «Hay que comer saludable entre semana y acompañarlo de ejercicio físico, no hay nada prohibido.Con mesura, todo se puede comer. Y ahora que llega el verano también puede uno disfrutar los fines de semana».

Otra de las nutricionistas más conocidas en Badajoz es RosarioTrigo, quien sin embargo no nota un incremento desmedido en estos días porque no ofrece fórmulas exprés y cada vez está más enfocada a nutrición deportiva y las dietas dirigidas a solucionar problemas de salud.

«Creo que siempre es buen momento si llegamos de manera consciente a la decisión de que queremos cambiar algo y se lo recordamos más de 20 días al cerebro. Pero no especialmente en esta época» preveraniega. Porque, advierte, «de recetas milagro no hay nada. Todo se basa en esfuerzos pequeños de cada día».

¿Y en los gimnasios, hay más demanda estos días?

El Forus (antiguoPuerta Palma) es uno de los más solicitados de la ciudad y, entre finales de mayo e inicios de junio empieza a apuntarse más gente. «Hay de todo, hay gente que busca fortalecer, otras quieren perder peso. Los programas de entrenamiento familiar están muy solicitados.Consisten en practicar actividades en familia o en poder dejar a los pequeños en la ludoteca mientras los padres hacen deporte».

Los especialistas coinciden: se deben descartar las dietas exprés y apostar por adoptar hábitos saludables con el objetivo de llevar una vida saludable que tenga su reflejo en un cuerpo cuidado.