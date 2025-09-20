HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los pintores en el parque de la Legión de Badajoz.

Ver 7 fotos
Uno de los pintores en el parque de la Legión de Badajoz. ÁNGEL MÁRQUEZ

Los pintores brotan en los parques de Badajoz

El concurso de pintura al aire libre ha marcado que sus 43 participantes dediquen sus cuadros a las zonas verdes del centro

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:52

Los pintores han brotado este sábado en el parque de la Legión de Badajoz. Un cambio en la normativa del concurso ... de pintura al aire libre ha provocado que los participantes se hayan centrado en las zonas verdes del centro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  2. 2 David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: esta es la carrera que va a estudiar
  3. 3 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  4. 4 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  5. 5 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  6. 6 El contundente mensaje de un influencer sobre Badajoz: «Quien insulta esta ciudad es un auténtico ignorante»
  7. 7 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz
  8. 8

    Piano, jamón y guiños peruanos en la puesta de largo del hotel Palacio de Godoy
  9. 9 Dos nuevos casos confirmados de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura
  10. 10

    Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los pintores brotan en los parques de Badajoz