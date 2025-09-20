Los pintores brotan en los parques de Badajoz

Los pintores han brotado este sábado en el parque de la Legión de Badajoz. Un cambio en la normativa del concurso ... de pintura al aire libre ha provocado que los participantes se hayan centrado en las zonas verdes del centro.

En concreto este 2025 ha habido 43 artistas inscritos, dos más que el año pasado. La principal novedad es que el mapa que habitualmente se da a los participantes tenia marcadas unas pocas zonas, eran los únicos sitios en los que podían dibujar sus obras. En concreto pueden estar en San Andrés, el parque de la Legión, el de los Sitios y el corredor verde.

El cambio ha disgustado a algunos y ha convencido a otros. El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha explicado que se ha acotado la zona para conseguir nuevas perspectivas de la ciudad en esta 26 edición del certamen. Ha indicado que algunos cuadros en anteriores ediciones repetían mucho ciertas ubicaciones y así el Ayuntamiento, que compra las obras ganadoras, tendrá nuevos puntos de vista de la ciudad retratados.

Casablanca también ha asegurado que este concurso es de los más prestigiosos de pintura al aire libre del país y una forma de ganar patrimonio para Badajoz ya que adquieren parte de las obras. En cuanto a los participantes, la mitad son pintores locales y el resto llegan del restos de Extremadura, Madrid o Salamanca. También se han desplazado a la capital pacense dos dibujantes portugueses.

Por su parte Amalia Gragera, miembro del jurado del certamen, ha destacado que buscan «lo mismo que todos los años, que sean obras de calidad, originales y yo personalmente estoy muy contenta con este cambio de recorrido porque pienso que se produce una interacción entre los artistas y la ciudad. Hay una especie de diálogo. Tiene que participar toda la ciudad con esos artistas, porque también es una obra sí misma».

Gusta La Legión

Al acotar las zonas, muchos de los participantes se han decantado por el parque de la Legión y las sombras de sus árboles para pasar el día pintando. Una de las pintoras que ha elegido este lugar, en concreto su famosa fuente de los angelotes, ha sido Isabel Sayago. Es de Los Santos de Maimona, aunque vive en Badajoz ahora y no conocía el parque de la Legión «pero me parece un sitio muy bonito». En su caso suele pintar en casa y le gusta este certamen porque la obliga a salir fuera.

Lo mismo opina Luis Ramos que este sábado se está dedicando a retratar la puerta Trinidad. Solo pinta ocasionalmente, pero participa «desde siempre» en este certamen porque es «un reto» y le permite interactuar con los vecinos, que suelen acercarse a hablar con los artistas.

También algunos vecinos se han aproximado a ver y comentar el trabajo de Carmen de Matos en la plaza de San Andrés. Esta joven artista pacense ha elegido plasmar el edificio entre las calles Doblados y Trinidad para trabajar en la perspectiva, en la bifurcación entre ambas calles. «Me gusta porque es un día en el que conoces gente, te reencuentras con los que participan y la gente es muy amable, te ofrece cosas. Hoy me han colocado una sombrilla», indicaba en agradecimiento al bar Ajo Negro que le ha ofrecido sombra para que pudiese seguir pintando.

A unos metros de Carmen estaba retratando la plaza de San Andrés Jesús Méndez que se ha desplazado desde Cáceres para participar. Indica que hace varios años que no venía, pero ha vuelto a este certamen «porque me encanta Badajoz, es una ciudad preciosa».

Los 43 participantes tienen hasta las seis de la tarde de este sábado para entregar sus cuadros en la plaza alta. La técnica es libre, así que se ven estilos de todo tipo. Eso si, debe ser un formato rígido y mas grande 65 centímetros sin superar los dos metros. Una vez en la plaza Alta quedarán expuestos al público y al jurado.

A las ocho de la tarde en esta misma plaza sea el concierto de la Banda Municipal de Badajoz y al término se entregarán los premios. El primer clasificado recibirá 2.100 euros por ceder su obra al Consistorio pacense, al segundo 1.800 euros, el tercero 1.200, el cuarto 750 y el quinto 600. Además habrá cinco accésits de 150 euros cada uno.