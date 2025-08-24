HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mariqui Pérez junto a su álbum de fotos, donde guarda los recuerdos de su vida artística. Pakopí

Mariqui Pérez

Actriz de teatro con 86 años
«Nunca es tarde para conseguir tus sueños»

Después de una vida dedicada a su familia, esta pacense comenzó como actriz de teatro a los 55 años y desde entonces no ha parado

Miriam Rubias

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:53

Como aquella comedia musical de 'Mamá quiero ser artista', a los 18 años Mariqui Pérez tenía un sueño: irse a estudiar arte dramático a Madrid. « ... Mis padres no me dejaron, decían que era un ambiente muy pernicioso», recuerda. Se casó con 20 años y fueron llegando los hijos, hasta seis. Desde muy pequeña le gustaba actuar, cuando había alguna obra de teatro en el colegio era la primera en levantar la mano. Pero al encontrarse rodeada de cunas, Mariqui se dedicó a su familia y aplazó sus sueños.

«Nunca es tarde para conseguir tus sueños»

