Nuevos cortes de tráfico en la A-5 derivan a los coches por la avenida de Elvas desde este jueves

Nuevos cortes de tráfico en la autovía A-5 a su paso por Badajoz condicionarán la circulación en tres puntos diferentes de este tramo de carretera durante las próximas dos semanas.

Al corte que ya está puesto en marcha a la altura de Cerro Gordo, en la entre los kilómetros 398,6 y 391,8 de la calzada en sentido Mérida/Madrid, se suman dos más a partir de este jueves.

Así, según informan desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, desde la 7 horas de este jueves se procederá a cerrar la incorporación hacia la A-5 en sentido Mérida/Madrid desde Badajoz en el enlace 407. Se trata de la entrada a la autovía desde el acceso ubicado a la altura del centro comercial El Faro.

Para llegar a este sentido de la autovía desde este punto se señalizarán dos itinerarios alternativos. Uno de ellos se dirigirá por el casco urbano de la ciudad, en concreto la avenida de Elvas (BA-20). Los conductores tendrán que dirigirse hacia la carretera de Cáceres (N-523), desde donde podrán acceder a la autovía en el enlace 400. Se trata de la incorporación ubicada justo antes de llegar a Gévora.

Por otro lado, también se habilitará como itinerario alternativo la propia A-5 en sentido Portugal. Es decir, quienes quiera salir por El Faro hacia Mérida podrán ir en dirección al país luso y cambiar de sentido por el enlace 13.

El segundo corte que se efectuará a partir de este jueves será en los dos carriles de la calzada en sentido Mérida/Madrid, entre los kilómetros 407,26 y 405,6 (el tramo que se extiende entre El Faro y el polígono industrial El Nevero). En este caso, la circulación se desviará por un carril de la calzada contraria.

Estas afecciones con sus rutas alternativas se indican visualmente en el gráfico adjunto bajo estas líneas.

Ampliar Croquis de estos dos nuevos cortes de tráfico a partir de este jueves. María Díaz

Estas alteraciones tendrán una duración estimada de 15 días.

Hay que recordar que a estas afecciones de tráfico se suma el corte total de la calzada sentido Mérida/Madrid, entre los kilómetros 398,6 y 391,8 (el tramo de la autovía que se extiende desde Gévora hasta pasado Cerro Gordo), desviándose el tráfico por un carril de la calzada contraria. En este punto está cortada también la propia incorporación a la autovía por Cerro Gordo, el acceso desde la venta Don José. Para alcanzar este destino se indica como ruta alternativa la incorporación a la autovía circulando en sentido Portugal, haciendo posteriormente un cambio de sentido en la salida 400. En este punto se redirige el tráfico por la calzada contraria.

En este caso, el corte se mantendrá hasta el 5 de septiembre.

Ampliar Alternativas de tráfico para el corte entre los kilómetros 398,6 y 391,8, que se extenderán hasta el 5 de septiembre. María Díaz

Obra de reasfaltado

Estas restricciones de tráfico se deben a las obras de reasfaltado en este tramo de la autovía. Cabe recordar que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la A‐5 a su paso por Badajoz, entre los kilómetro 392,300 y 407,821. El importe de la adjudicación de estas obras asciende a 14.276 euros (IVA incluido).

Cabe recordar que durante el verano pasado y hasta final de 2024 se estuvieron llevando a cabo trabajos de rehabilitación del firme en este mismo tramo de la autovía. Los trabajos se fueron desarrollando por tramos y mediante cortes alternativos en la calzada.