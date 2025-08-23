HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 22 de agosto, en Extremadura?
Cartel anunciando los cortes de tráfico que se han encontrado este viernes los conductores. HOY
Badajoz

Las obras de asfaltado de la A-5 en dirección a Madrid desvían el tráfico

Los conductores se han encontrado este viernes con que debían adoptar una ruta alternativa

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:44

Los conductores que salen de la ciudad en dirección a la A-5 una vez pasada la venta Don José se encontraron ayer viernes con que no pueden acceder a la autovía.

Diversos carteles anuncian que deben adoptar una ruta alternativa en la última rotonda de la Ba-20 antes de tomar la dirección hacia Cerro Gordo. Esta ruta reduce el tráfico en la autovía a un carril para cada sentido.

Desde Demarcación de Carreteras indican que están realizando tareas para mejorar el asfalto y las instalaciones de la propia vía. Con la opción decidida busca proteger la seguridad vial y reducir los tiempos de viaje. Sobre todo, querían evitar incrementar el tráfico hacia Talavera, dado que el trasiego de camiones es muy fluido por la campaña de tomate.

Por eso, han decidido cerrar un carril de la autopista para las obras y dejar el otro para los dos sentidos de la marcha.

Los cambios se han hecho efectivos este viernes y se prolongarán aún varios días más. La duración de las obras vendrá determinada por el resultado que vayan dando. El objetivo es agilizar la actuación todo lo posible, pero teniendo en cuenta que el asfaltado requiere de varias capas y tiempo para que se consoliden.

Demarcación de Carreteras comenzó el verano pasado a mejorar el asfalto de la autovía que une Madrid y Badajoz, un trabajo que se ha desarrollado por tramos y que este mes de agosto ha llegado a la salida de la ciudad más próxima a la barriada de Cerro Gordo.

