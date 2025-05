El nuevo San Isidro ya está listo para salir a los campos de Tres Arroyos

Alrededor de 60 kilos pesa el nuevo San Isidro que procesionará el próximo 17 de mayo por la dehesa de Tres Arroyos.

Una imagen que ... la hermandad del patrón de los agricultores ha encargado al escultor, Antonio Vázquez para sustituir el original, que pesa 200 kilos.

«Es la primera talla de imaginería que hago. Me lo propuso el hermano mayor porque la imagen que ellos tienen es de escayola y por tanto es muy pesada para sacarla en procesión, así que me propuso hacer una de poliéster que es más ligero», cuenta Vázquez que asegura que lo único que necesitaba era tiempo para poder hacerla.

Después de 150 horas de trabajo el pasado miércoles Antonio Vázquez dio las últimas pinceladas a su San Isidro.

«Me he guiado mucho por la imagen que tiene la hermandad y por imágenes de Internet, aunque yo he querido darle mi propio toque por eso le he acortado la capa, no me parecía correcto que un labrador lleve la capa arrastrando», explica Vázquez que asegura que ese ha sido su toque personal.

La talla de poliéster está creada por 18 piezas de poliéster sujetas a una estructura de hierro que junto a una tela metálica le aporta volumen. Cada pierna está hecha con dos moldes de resina. Estos moldes van ensamblado con fibra de vidrio.

El color es otro de los elementos importantes de la pieza porque según explica Vázquez es lo que le aporta realismo. «He querido mantener los colores de las botas y la camisa como los del original» relata satisfecho.

Con San Isidro pintado, el último paso antes de entregarlo a la cofradía fue darle con esmalte para así darle a la imagen brillo natural. «Para mí hacer una escultura que va a venerar mucha gente es una satisfacción», subraya este escultor que ha ajustado el precio a las necesidades de la hermandad.

Interior

Pero lo más curioso de la imagen está en su interior, ya que contiene un pergamino con los nombres de los cofrades y del capellán Antonio León.

Además, también está previsto darle un reconocimiento a las personas que han hecho donaciones superiores a los 25 euros, cuyos nombres irán recogidos en una placa que lucirá en la peana que mantiene en pie al santo.

El nuevo santo ha costado dos mil euros a la cofradía, un precio inferior a su coste real. «Lo he ajustado mucho porque sé que la hermandad no está muy bien económicamente, por eso he colaborado como he podido y he ajustado el precio lo máximo posible», destaca el escultor, que cuenta que el precio de una talla de este tamaño ronda los cuatro mil euros. Sé que la hermandad no está muy bien económicamente, por eso he colaborado como he podido y he ajustado el precio lo máximo posible.

Cabe recordar que para sufragar los gastos el hermano mayor, Rafael Crespo, lanzó una campaña en el mes de marzo, donde pedía a los pacenses su colaboración para adquirir esta nueva talla, más ligera que la original que lleva años sin salir en procesión por su excesivo peso.

«Hasta ahora sacábamos una talla que nos cedía un amigo, pero queríamos tener una propia más pequeña y ligera para poder llevarla a hombros fácilmente», contaba Crespo que asegura que son una cofradía humilde, por lo que no tenían suficientes fondos para costear al santo.

La colecta ha dado sus frutos y el próximo 17 de mayo el nuevo San Isidro estará en la ermita de Tres Arroyos, donde se bendecirá la imagen que ha creado Antonio Vázquez.