Así es el nuevo Mercadona, el más grande de Badajoz

Unos pasillos muy anchos, un surtido amplio, una enorme línea de cajas e incluso una zona de mesas para pararse a comer después de la compra. Así es el nuevo Mercadona de Badajoz, en Huerta Rosales, el más grande que tiene la ciudad.

La capital pacense cuenta con cinco tiendas de Mercadona. Esta nueva en realidad no suma más negocios porque sustituye a la que estaba en el centro comercial cercano. Ya ocurrió en San Fernando donde cerró la tienda que estaba en un bajo para abrir una de gran tamaño en el polígono.

En cuanto al futuro, la empresa no descarta sumar más tiendas en la ciudad aunque no por el momento. Así lo ha confirmado la directora de Relaciones Externas de Mercadona en Extremadura, Maribel Martín-Romo. «De momento no (hay nuevas tiendas proyectadas), pero bueno, Mercadona está en búsqueda constante de nuevas oportunidades, pero a fecha de hoy, de momento, no».

En cuanto a la nueva tienda, se accede por la carretera de Olivenza, entrando por un vial auxiliar que será la entrada a la expansión de Huerta Rosales. Cuenta con dos amplios aparcamientos en distintas alturas con 236 plazas, ocho de ellas para lo que son vehículos eléctricos. Hay escaleras mecánicas para salvar la diferencia entre los dos niveles de aparcamiento.

Muy amplio

En total la tienda cuenta con 1.800 metros cuadrados, es la más grande de la ciudad aunque solo unos metros más que las otras. Su construcción ha costado 6,2 millones de euros y desde la empresa destacan que se ha empleado a 50 proveedores y 200 operarios para su puesta en marcha.

En cuanto a la plantilla, cuanta con 50 trabajadores, los mismo que ya estaban en la tienda que ha sustituido.

El interior es muy amplio, llama la atención la anchura de sus pasillos y todas las secciones son grandes. Martín-Romo asegura que «tiene bastantes mejoras y novedades como es la sección de listo para comer, en la cual ofrecemos platos preparados, bebidas refrigeradas, que nuestros jefes, como les llamamos nosotros a nuestros clientes, pueden consumir o bien aquí en el establecimiento, en esta zona de descanso donde tenemos sillas y mesas o en casa».

La inauguración

A la inauguración ha acudido el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera junto con el concejal de Comercio, Eladio Buzo y el consejero de Economía y Empleo de la Junta, Guillermo Santamaría.

Santamaría ha destacado que Mercadona es un referente en el buen trato a sus empleados. «Las condiciones laborales de los empleados de Mercadona son excelentes. Al final de lo que se trata es de que los extremeños y extremeñas mejoren su calidad de vida, que es para lo que estamos aquí, por lo tanto, felicitar a Mercadona, no solo por este centro, sino también pues por la modernización en general de las instalaciones en Extremadura», ha dicho el consejero. El responsable de Empleo de la Junta ha recordado que recientemente esta empresa inauguró otra tienda en Don Benito y ha deseado que siga su expansión en la región.

En este punto ha coincidido Ignacio Gragera que ha deseado que Mercadona apueste por nuevas tiendas en la ciudad. En cuanto a la de Huerta Rosales, el alcalde ha destacado que se trata de una zona que «va a tener una especial trascendencia en los próximos años. »Este Distrito Rosales, que ya arranca, que ya está parcialmente recepcionada, que ya abre su primera tienda, que es este Mercadona y que ya ve cómo se van elevando sus primeras torres y espero que pronto pueda coger a a sus primeros vecinos. Es una muestra más de la pujanza económica de la ciudad, en la apuesta de las grandes empresas de distribución, en este caso de Mercadona por la ciudad de Badajoz y estoy muy contento«.