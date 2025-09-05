Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz Se estrena justo antes de la Noche en Blanco, convirtiéndose así en un nuevo espacio de ocio en el casco antiguo

Judit Molina Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:31

El casco antiguo de Badajoz suma un nuevo local de ocio con la apertura de Sinvergüenza Club, ubicado en la calle Zurbarán nº 4. La inauguración se celebra este viernes 5 de septiembre a partir de las 18:00 horas y busca convertirse en un punto de encuentro para los pacenses y visitantes.

Detrás de la iniciativa están Abel y Juanlu Arias y han explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales que la idea surgió a partir de las experiencias sinvergüenza que lanzaron hace un año. «¿Te acuerdas hace un año, que creamos las experiencias sinvergüenza? Que si talleres, que si movidas, que si historias... ¡Pues ya ha llegado el momento! Sinvergüenza Club, calle Zurbarán nº 4, ¡la calle antigua de los bares! Coctelería, cervecita buena, copitas buenas… buena música, DJ ¿qué más quieres?», anuncian en el vídeo.

Los promotores animan a los pacenses a que «No pierdas la oportunidad por vergüenza», destacando que el club será un lugar para disfrutar «experiencias, tragos de autor y música Dj en vivo». Además, recuerdan que hace «un año desde que lanzamos las Experiencias Sinvergüenzas, para no perder la oportunidad de tener conexiones reales. Un año desde que visualizamos este Club, #tuclub, ¡el club de nuestra comunidad Cuentatrera!», cuentan.

La apertura coincide con la Noche en Blanco de Badajoz

La apertura llega además en vísperas de la Noche en Blanco de Badajoz, que se celebra el sábado 6 de septiembre, lo que permitirá a los asistentes disfrutar de un fin de semana de ocio y cultura en el casco antiguo. Los responsables del local han aprovechado la ocasión para invitar a los pacenses a pasarse por allí y disfrutar del ambiente. «Vivamos la @nocheenblancobadajoz este fin de semana como se merece, sin perder la oportunidad de vivir experiencias únicas por vergüenza», han comentado.

