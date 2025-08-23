Nueve meses sin farolas María Cristina en la Plaza de España de Badajoz

Son solo farolas, pero ni son cualquier farola ni pasan desapercibidas. No solo por su ausencia, sino porque el empaque que proporcionaban al entorno ... de la Plaza de España se echa en falta.

En la madrugada del 12 de noviembre se cayeron tres de las once que existen junto al Ayuntamiento. Los operarios que instalaban el alumbrado navideño agarraron uno de los cables atados a uno de los postes metálicos de la acera de enfrente a la columna de la luminaria, lo que provocó que esta se rompiera y ejerciera un efecto dominó sobre otras dos. Una de estas últimas quedó vencida y tumbada sobre el suelo y la otra quedó movida.

Los operarios se llevaron las tres dañadas a los almacenes municipales con la idea de soldarlas y volver a colocarlas, pero tuvieron que encargar la parte intermedia de las columnas y las dos lámparas esféricas de la que cayó en primer lugar porque reventaron al chocar con el pavimento. Desde el Ayuntamiento ya advirtieron entonces que el nuevo material tardaría en llegar porque no suele existir en stock. Fuentes municipales indican que se fabrican bajo demanda y siguen esperando recibirlas.

Se trata de farolas del modelo 'María Cristina' y son fabricadas bajo demanda, de ahí la demora en la reposición

El motivo es que no son unos báculos cualquiera, sino que son del modelo denominado 'María Cristina'. Aunque las ciudades siguen encargándolas no son frecuentes. Tampoco en Badajoz.

Ampliar Un operario retira en noviembre un trozo de la farola. HOY

El Ayuntamiento optó por ellas en la reforma que hizo de la plaza entre 2001 y 2002 por decisión del entonces alcalde, Miguel Celdrán y los concejales Alejandro Ramírez del Molino y Cristina Herrera, y bajo la dirección de la arquitecta municipal Begoña Galeano. La obra terminó en octubre de 2002 y desde entonces las farolas forman parte del mobiliario urbano de este entorno patrimonial, donde se quiso dar protagonismo a la Catedral y al Ayuntamiento. Las farolas fueron valoradas en su día como un símbolo de que se quería dar importancia a la plaza. Son, de hecho, de las farolas más bonitas de la ciudad. En Navidad se ven, además, en medio de la decoración con guirnaldas y figuras típicas de esos días.

Luces de Navidad

Habitualmente los operarios de las luces navideñas sujetaban los cables a postes provisionales, pero este último año los acoplaron directamente a las farolas. La tensión se las llevó por delante. Mientras Vigo ha dado ya el pistoletazo de salida esta semana con la colocación de la decoración navideña, en Badajoz aún no se han podido reparar los daños de la última campaña.

Los presupuestos de este año plantean aumentar en 240.000 euros los fondos para el contrato de alumbrado extraordinario para Navidad, Carnaval y San Juan, aunque aún no se sabe cómo repercutirá. En Badajoz es Iluminaciones Ximénez la encargada de esta tarea desde 2022 y hasta 2026 por 1,3 millones de euros. Así que la próxima Navidad también será tarea de ellos colocar las luces en la plaza de España. Habitualmente, las primeras se colocan en octubre.

Quedan por tanto unas semanas, aunque nueve meses después del incidente en la Plaza de España las farolas siguen aún partidas por la mitad y sin reparar. De momento, no existe una fecha para su colocación a pesar de que el próximo 6 de septiembre, sábado, la Plaza de España será el escenario de la inauguración de la Noche en Blanco, una jornada en la que habitualmente miles de pacenses se acercan hasta este punto. Si todo sigue como hasta ahora, encontrarán las columnas a medias.