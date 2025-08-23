HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Herido tras una salida de vía con posterior vuelco de un turismo en la provincia de Badajoz
Los báculos de las farolas en la Plaza de España, sin la parte superior. Pakopí
Badajoz

Nueve meses sin farolas María Cristina en la Plaza de España de Badajoz

El entramado de luces navideña tumbó tres báculos delante del Ayuntamiento de Badajoz en noviembre y aún no las han repuesto

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:09

Son solo farolas, pero ni son cualquier farola ni pasan desapercibidas. No solo por su ausencia, sino porque el empaque que proporcionaban al entorno ... de la Plaza de España se echa en falta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

