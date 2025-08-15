HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

la rama que se ha partido en Corte de Peleas. HOY

Una nueva caída de la rama de un árbol afecta a la avenida Corte de Peleas

No ha habido heridos ni daños materiales en un nuevo incidente que los vecinos achacan al calor extremo

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Viernes, 15 de agosto 2025, 11:37

El calor ha vuelto a dar un susto en Badajoz relacionado con los árboles. La rama de un árbol ha caído en la avenida Corte de Peleas cortando parte de la calzada. El suceso ha tenido lugar a primera hora de la mañana de este viernes, por lo que no había mucha gente, lo que ha evitado daños.

No se han producido heridos ni daños materiales aunque la rama, de gran tamaño, ha caída entre la acera y uno de los carriles, el de subida de esta avenida de San Roque.

La Policía Local se ha desplazado a la zona para acordonar el árbol afectado, en la plaza San Ignacio de Loyola (entrada hacia La Picuriña). Aún queda pendiente la retirada de la rama y los vecinos piden que el Ayuntamiento revise el árbol porque está inclinado y temen que se produzcan nuevos incidentes.

«Imagínate que pasa alguien por allí, de hecho es raro que no hubiese alguien en los bancos, se sienta mucha gente mayor del barrio y en esa plaza también juegan niños», advertía María Ángeles, vecina de San Roque que este viernes cruzaba de acera para evitar pasar por la zona acordonada por la policía.

Es el segundo suceso similar esta misma semana. El lunes una rama se resquebrajó y aplastó un coche en el inicio de la avenida Ronda del Pilar.

Poda preventiva

El Ayuntamiento de Badajoz anunció el martes, tras el siniestro en Ronda del Pilar, que va a revisar los árboles de la ciudad y realizar una poda preventiva porque temen que las altas temperaturas hayan secado más ramas. De hecho los vecinos de Ronda del Pilar denuncian que la vegetación en su avenida está muy descontrolada.

Las extremas temperaturas de estos días en Badajoz pueden hacer que un árbol se seque aunque se está regando esta vegetación, incluso por las noches gracias a un nuevo servicio municipal. Por eso, de forma preventiva, se van a repasar los árboles de la ciudad para evitar nuevos casos de desprendimientos.

Se trata del cuarto incidente grave en Badajoz en las últimas semanas con árboles implicados. El más grave se produjo el 1 de agosto cuando hombre resultó herido. Iba caminando por Las Descalzas (plaza López de Ayala) cuando se le cayó una rama de gran tamaño encima. Un peatón que pasaba por allí asistió al herido y le ayudó a salir entre las ramas partidas. Sufrió una herida en la cabeza y raspones en uno de sus brazos, aunque su estado no revistió gravedad.

