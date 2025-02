Multas de 100 a 500 euros por circular sin permiso por el Casco Antiguo de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 26 de julio 2024, 07:25 | Actualizado 13:07h. Comenta Compartir

Los conductores que no respeten la zona de bajas emisiones se enfrentan a sanciones de entre 100 y 500 euros. Estas están fijadas en la ordenanza que entró en vigor el mes pasado, aunque, hasta que no se instalen las cámaras y los lectores de ... matrículas, no estará restringido el tráfico en todo el Casco Antiguo.

La normativa establece que las infracciones leves serán castigadas con multas de 100 euros. Se considera leve no llevar la etiqueta ambiental u otras infracciones que no se califiquen expresamente como graves o muy graves. Noticias relacionadas Zona de bajas emisiones Solo residentes y los coches que menos contaminen podrán circular por el Casco Antiguo de Badajoz Natalia Reigadas Solo se podrá aparcar en el Casco Antiguo de Badajoz en estos casos Natalia Reigadas Los comportamientos considerados como graves se castigarán con multas de 101 a 200 euros. Se incluye no notificar al Ayuntamiento el cambio de domicilio o de vehículo, utilizar una etiqueta ambiental que no corresponda, las sanciones leves que sean reincidentes en los doce meses anteriores y circular por la zona sin autorización. Por último se consideran infracciones graves (de 201 a 500 euros) manipular el distintivo ambiental o colaborar en su utilización fraudulenta, ser reincidente de las infracciones graves en menos de un año y acceder a la zona de bajas emisiones sin estar expresamente autorizados en episodios de activación de protocolos contra la contaminación atmosférica o de singular excepcionalidad declarados por decreto de Alcaldía (situaciones que se dan en las grandes capitales, pero que no ocurren en Badajoz).

