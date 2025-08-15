HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mercedes Moreno Morán, durante la ceremonia de entrega de las Medallas de Extremadura en 2011. HOY

Muere Mercedes Moreno Morán, Medalla de Extremadura en 2011

La locutora de radio destacó en el mundo del voluntariado por su contribución a la promoción de los derechos de la mujer

A. Murillo

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:08

Ha muerto a los 93 años de edad Mercedes Moreno Morán, Medalla de Extremadura en 2011.  Nacida en Badajoz en  1933, desarrolló su profesión como locutora de radio en la Cadena Ser y, de forma paralela, destacó por su dedicación al voluntariado, que le valió, durante la presidencia de José Antonio Monago,  el máximo reconocimiento de la comunidad autónoma por su contribución a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La comunicadora pacense luchó especialmente por proporcionar las oportunidades de las mujeres que disponían  de menos recursos, con el propósito de aumentar su participación en la sociedad.

Fue presidenta de la Asociación de Centros Culturales y de Promoción de la Mujer, y desde su posición logró aumentar el número de estas dependencias en las barriadas más desfavorecidas de la ciudad, hasta llegar a tener doce centros abiertos.

Cuando recibió la Medalla de Extremadura, a los 77 años, aún mantenía su actividad de voluntariado, en concreto, en el centro penitenciario de Badajoz, donde gestionaba un taller de peluquería para las reclusas. 

Su carrera como locutora de radio comenzó en enero de 1963, cuando ingresó en Radio Extremadura. Ese mismo año entró a formar parte de los Centros de Promoción de la Mujer, pasando en dos años de ser responsable del Centro de San Roque a presidir la asociación que agrupaba todos los centros. 

Junto a Moreno Morán, en 2011 recibieron la Medalla de Extremadura el profesor y escritor Manuel Pecellín, los vecinos de Zalamea de la Serena -por su representación popular-, el empresario portugués Manuel Rui Nabeiro y la Universidad de Mayores de la UEx.

Funeral

Este viernes los restos mortales de la locutora están siendo velados en la sala número 1 del tanatorio Puente Real de la capital pacense. El funeral se oficiará este sábado en la parroquia de San José, a las once de la mañana.

