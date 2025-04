Miguel Hermoso: «Hay hostilidad en España, la reflexión contra la guerra de Delibes viene al caso»

La cita con el psiquiatra es este viernes a las 21.00 horas en el Teatro López de Ayala de Badajoz y el sábado a ... las 20.30 horas en el Gran Teatro de Cáceres. El terapeuta será el doctor Burgueño (Miguel Hermoso) que graba siete sesiones con Pacífico Pérez (Carmelo Gómez). De este argumento que creó Miguel Delibes en su novela de 1975 ('Las guerras de nuestros antepasados') ha surgido una obra de teatro que enfrenta a dos grandes actores para hacer pensar a los espectadores sobre los conflictos bélicos que, como admite Hermoso (Madrid, 1971), «están desgraciadamente de actualidad».

–La novela de Delibes es antibelicista y tiene casi tiene 50 años, pero el tema está de actualidad.

–Desgraciadamente es actual. Quizá no era la voluntad de los que impulsaron este proyecto en un principio, pero se nos echaron encima las guerras de Putin, luego Israel y Gaza y nos encontramos en un clima, en España, de muchísima hostilidad. Casi parece preguerracivilista, así que la reflexión de Delibes nos viene muy al caso.

–Hace falta un mensaje antibelicista entonces

–Más allá de plantearnos el mensaje pacifista, porque todos somos pacifistas, nadie quiere matar a sus congéneres, el tema que plantea Delibes es si ese origen asesino, ese impulso de agresividad elemental que parece que tenemos los seres humanos, es algo colectivo o individual. Lo cuenta a través del personaje de Pacífico Pérez (Carmelo Gómez), que parece impensable que pueda iniciar un acto violento. Está cargado de bondad, de sensibilidad, no puede estar más alejado de la violencia. Y sin embargo se ve impelido a cometer un asesinato, condenado a prisión y pendiente de juicio por otro asesinato que es la parte de intriga que tiene la función. Queremos comprender porqué se produjo eso. Es como un misterio.

–En la obra se habla mucho de hablar de guerra ¿Se trata con demasiada épica?

–Pacífico Pérez tiene a su bisabuelo, su abuelo y su padre y cada uno de ellos ha participado en las guerras fratricidas que hemos tenido en España en siglo y medio. Esos personajes dan por hecho que el destino del hombre es la guerra y se dedican a entrenar a ese niño para que se convierta en un buen soldado ¿Qué hace Pacífico desde pequeño? Se rebela contra eso y se plantea si no hay más guerras. Su abuelo le contesta: «Pero cómo no va a haber más guerras. Los hombres tenemos huevos y, mientras haya huevos, habrá guerras». Desde el humor incluye una reflexión sobre la agresividad que tiene cada ser humano, si depende de los poderosos o es personal y hay esperanza en que cada uno nos demos cuenta que el futuro de la humanidad no puede pasar por las guerras. Y da una lección de historia porque no hemos aprendido demasiado y, a través de las narraciones, escuchamos lo que ocurrió en la guerra de África, las Guerras Carlistas y la Guerra Civil. Dices: yo, cuando era joven, pensé que en el siglo XXI estaríamos unidos como humanidad tratando de conquistar Marte, no que siguiéramos matándonos unos a otros ¿Será que no hemos aprendido nada»

–¿Qué representa su personaje, el psiquiatra?

–Es verdad que lo que queremos conocer es la historia de Pacífico, pero la conocemos a través del doctor Burgueño, que tiene todo un viaje a lo largo de la función porque va de una inicial incredulidad al escuchar al paciente hasta implicarse y le indigna la situación de Pacífico. El doctor invita a los espectadores que están sentados en la butaca, me dirijo a ellos, como si estuviesen presenciando la terapia. Les tiendo la mano, en parte curioso, en parte indignado y desesperado para que tratemos de comprender. Creo que es el personaje con el que se identifica el público.

–Llevan año y medio con la obra ¿Cómo la acoge la gente?

–La verdad es que yo llevo muchas funciones y esta tiene algo especial. La gente viaja por muchos estados de ánimo a lo largo de la obra. Tiene humor, ternura, también un punto trágico. Pero también misterio e intriga. La gente pasa un rato muy intenso y sale además con algo que rumiar para irse a su casa y contemplar la realidad con una perspectiva un poco distinta.

–Hablando de papeles especiales, usted estuvo en la serie 'Cuéntame' ¿Cómo fue?

–Ha sido muy emocionante formar parte de algo que es un fenómeno social, no solo artístico o entretenimiento. Es algo que a los más mayores les ha hecho revivir y a los más pequeños, conocer. Yo asumo que solo soy un actor, me dedico a interpretar lo que escriben otros y a menudo uno participa en cosas que solo sirven de entretenimiento, eso no está mal, pero en el caso de 'Cuéntame' participas en algo que está produciendo un bien a la sociedad y te sientes mejor.

–¿Qué le pide al público que vaya este viernes y sábado?

–Ingenuidad. Estamos muy quemados. Tenemos tantas cosas, tantos estímulos constantemente que hay que hacer un esfuerzo para limpiar la mente y dejarse seducir. Lo que vamos a proponer nosotros es muy honesto, yo le pido al público que me ayude a comprender lo que ocurre.