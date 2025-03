El memorial por las víctimas de la riada de Badajoz es un corazón sobre los escombros y el agua

Petra, Ana María, María, María del Pilar, Santos, María José, Yolanda, Francisco, Carmen, Pilar, Antonia, Cándida, Dolores, Gabino, Bernardina, Antonia, Nemesia, Francisco, José, Diego, Rosinda ... y Félix han vuelto a su barrio 25 años después. Los nombres de las 22 víctimas de la riada de 1997 en Badajoz están grabados en mármol en el Cerro de Reyes.

El Ayuntamiento de Badajoz pagó este viernes una deuda pendiente a los vecinos del Cerro. Inauguró un memorial a las víctimas. Durante años los residentes de la zona reclamaron que el monumento que hay en el parque de la Legión se trasladase al barrio donde hubo fallecidos. Finalmente esto no pudo ser por desacuerdos con el Rotary Club, que financió el primer homenaje del artista Rodrigo Espada. En su lugar, el Consistorio decidió encargar un nuevo memorial al artista José Luis Hinchado.

Hinchado ha optado por un corazón de mármol rosa con los nombres grabados. Está apoyado en un bloque blanco que representa las casas afectadas por la riada y rodeado de ondas de metal que recuerdan el agua. «Es una alegoría del agua (las ondas de hierro), con mucho simbolismo, el núcleo que son las casas y aupando el corazón de los colaboradores y los que han ayudado a las familias», explicó Hinchado sobre su obra.

«Desgraciadamente sigue parte de la huella de esa riada en la ciudad y es labor de todos intentar cicatrizarla» ignacio gragera Alcalde de Badajoz

Agapita Pache Garrido fue una de las vecinas que no pudo evitar las lágrimas. «Estoy muy emocionada porque los conocíamos mucho. Gracias a Dios a mi me tocó la riada en mi casa pero no nos hizo mucho», decía esta vecina que tuvo que ser realojada tras la tragedia porque estaba en zona inundable. «Esto no se puede olvidar, no se me olvidará que saqué a mis hijos pequeños de casa por la noche».

Al lado de Agapita estaba María Suárez que estaba satisfecha con que se recuerde a los fallecidos «porque hay niños, gente joven, que no saben lo que pasó. Son 25 años y deben saber lo que pasó este barrio». La inauguración oficial del memorial contó con numerosos representantes políticos y militares de la ciudad.

El acto comenzó con la canción 'Wonderful World' de Louis Amstrong a piano y violín, A continuación el presidente de la Asociación de Vecinos del Cerro de Reyes, Miguel García, dio las gracias por el memorial. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, desveló la obra junto al recién nombrado delegado del Gobierno, Francisco Mendoza y sonó 'Aleluya'.

A continuación Francisco Mendoza tomó la palabra para recordar que se cumplen 25 años «de la noche más trágica de los últimos 50 años de la historia de Badajoz». El delegado del Gobierno aseguró que el recuerdo de las víctimas «los tenemos todos en nuestros corazones, todos los ciudadanos».

«El monumento me parece bien, pero hace falta que lo arreglen todo para que no nos acordáramos» loli espadas Vecina del Cerro de Reyes

«Si acaso destacar que, frente a la tragedia, todas las administraciones que tuvieron que actuar en ese momento, actuaron de acuerdo. Parece que los ciudadanos españoles, y los extremeños no somos la excepción, a veces solo nos podemos de acuerdo frente a la tragedia. Ojalá fuera así en más ocasiones».

El alcalde de Badajoz, por su parte, indicó que ese 5 de noviembre de 1997 «se cruzaron dos cuestiones contrapuestas. Lo peor de la naturaleza física que provocó una tragedia enorme y lo mejor de la naturaleza humana que dio lugar a una ola de colaboración entre administraciones y de solidaridad ciudadana».

Ampliar Francisco Mendoza, Miguel García, IIgnacio Gragera y José Luis Hinchado junto al memorial. J. V. ARNELAS

Gragera ha admitido en el acto que queda mucho por hacer. «Desgraciadamente sigue parte de la huella de esa riada en la ciudad y es labor de todos intentar cicatrizarla. No olvidarla, pero sí pasar página». El regidor pacense deseó que los solares que rodean el barrio sean pronto zonas verdes, de ocio, para las familias y pidió solidaridad a otras administraciones.

La otra deuda pendiente

Los propios vecinos también tenían en mente que hay otra deuda pendiente con el Cerro de Reyes, la desaparición de los solares de la riada. «El monumento me parece bien, pero hace falta que lo arreglen todo para que no nos acordáramos», dijo Loli Espadas.

Miguel García, por su parte, aseguró que la asociación de vecinos también seguirá luchando para mejorar su barrio, que se cumpla lo que falta y se vea el Cerro en positivo.