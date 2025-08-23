HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 22 de agosto, en Extremadura?
Lusi Serruco

Lusi Serruco
Luis Serrucho riega el olmo que le acompaña toda la vida

Unidos desde hace más de 50 años. Regentaba una antigua venta que estaba en la actual esquina de María Auxiliadora con Condes de Barcelona, en Badajoz

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:44

Se llama Luis Guzmán, pero en Badajoz todos le conocen por Luis Serrucho, que era el nombre de la venta que en su día ... regentaba en la esquina que hoy comparten la avenida de María Auxiliadora y el paseo Condes de Barcelona.

