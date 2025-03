La Junta autoriza la fiesta del Hotel Río, el cuarto cotillón en Badajoz

Rocío Romero Badajoz Martes, 28 de diciembre 2021, 17:44 | Actualizado 20:38h. Comenta Compartir

El Hotel Río podrá organizar el cotillón esta Nochevieja tras obtener la autorización por parte de la Junta de Extremadura. Es la cuarta gran fiesta que logra los permisos en la ciudad de Badajoz y se suma a Salones Murano, Complejo Alcántara y Casino.

El quinto establecimiento que había tramitado la solicitud es el restaurante Puerta Vaguadas, pero no lo consiguió por faltarle una documentación exigida. De todas formas, este último lugar confirmó el lunes que desistía de organizar la velada.

El resto siguen adelante, aunque el Hotel Río anunció el lunes que devolvería las entradas en un plazo de 48 horas a todos aquellos que no quieran acudir. «Queremos que quien quiera su devolución, la tenga, y quien quiera una fiesta tenga una fiesta», dice José Luis Iniesta. Este miércoles realizarán una valoración y tomarán una decisión. La idea del propietario del hotel es trasladar el baile desde el Palacio de Cristal a un salón más pequeño. Con un aforo máximo de 1.000 personas, han vendido 800 y han devuelto unas 400.

Desde el Complejo Alcántara estaban este martes pendientes de la decisión de Salud Pública. Si prohíben las fiestas, habrá devolución de entradas. Pero si pueden seguir adelante, lo harán. «En principio no se devuelven entradas porque la fiesta no está prohibida», indica David Guerrero, uno de los organizadores. Con un aforo de 999 personas, han vendido unas 700.

Hasta este martes, el SES no ha prohibido esas fiestas, todas con un aforo superior a los 400 asistentes. Desde Sanidad recordaron que realizan «recomendaciones» y no optan por prohibiciones. Por lo que, hasta este martes, estas fiestas no encuentran impedimentos.

Salones Murano hizo público un comunicado el 21 de diciembre en sus redes sociales en el que informaba de que habían reducido el aforo inicial y que a partir de ese día no devolverían más entradas. El número de asistentes permitido por la Junta es de 950 personas.

Por otro parte, el Casino Club de Campo, en las Vaguadas, también puede organizar su fiesta para 499 personas. Confirman que la fiesta sin alcohol para menores continúa adelante a partir de las 00.30 horas del viernes y devuelven las entradas a quienes presentan el certificado de positivo en covid. Estas han sido unas 15 de las 499 vendidas. «Seguimos adelante porque no hay prohibiciones de las autoridades sanitarias», afirman.

Otros establecimientos

Los bares de copas (licencias de café bar especial y café concierto) tendrán libertad de horario ese día, no tendrán límite. Estos no tienen que solicitar permiso a la Junta, sino que pueden acoger las fiestas dentro de los límites de aforo establecidos en sus licencias.

Puertatrece es uno de los más grandes del paseo del río en la margen izquierda. Este martes confirmaron que siguen adelante con sus planes, que consisten en vender una entrada en el acceso para tres copas. Pero devuelven el importe a quien no quiera asistir por el virus. «Es una situación excepcional y hay que cumplir con los clientes», señalan.

Manaos, otro establecimiento del río, también ha decidido habilitar la devolución de las entradas a quien lo solicite.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera. HOY Gragera: "Si la Junta mantiene los cotillones, mantenemos los actos en espacios abiertos" «Si la Junta de Extremadura mantiene los cotillones en espacios cerrados, nosotros mantendremos actividades en espacios abiertos». Así se pronunció ayer el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien criticó que el Gobierno extremeño obligue a sacar Iberocio de Ifeba pero permita el ocio nocturno. El Ayuntamiento pacense mantiene la cabalgata de Reyes y el reparto del roscón en San Francisco, aunque no distribuirán chocolate para evitar su consumo en la plaza.