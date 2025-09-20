El juicio por las calumnias en Facebook contra Fragoso se aplaza por quinta vez

Tampoco será esta vez. El juicio por calumnias contra el exalcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, se ha aplazado por quinta ... vez. Hay ocho personas acusadas de crear un grupo de Facebook que publicaba datos falsos para tratar de provocar una moción de censura en el Ayuntamiento.

La primera sesión del juicio estaba prevista para este lunes 22 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz. En este caso el aplazamiento se ha notificado a las partes unos días antes y se debe a la enfermedad de uno de los letrados de la defensa, según ha podido saber HOY.

La primera cita para tratar de juzgar este caso fue en noviembre de 2022, pero, por distintas causas, se ha ido retrasando. El último intento fue en septiembre del año pasado. En ese caso los 60 testigos ya estaban citados, pero la falta de entendimiento entre uno de los acusados y su abogada provocó que se tuviese que suspender.

Por el momento no hay nueva fecha para solucionar este caso que provocó mucho revuelo en la actualidad municipal. A los ocho procesados se les acusa de formar parte de una «organización criminal» que cometió media docena de delitos para los que se solicitan penas que, en uno de los casos, supera los 13 años de prisión.

Escrito de acusación

En concreto el escrito de acusación de la Fiscalía mantiene que los administradores del grupo de Facebook 'Club de Debates Urbanos' eran Antonio García-Borruel (sobrino del entonces concejal Luis García-Borruel), José Antonio Hinchado y Joaquina María Boceta. Además, actuaba como moderador Roberto Aguado, también procesado por esta causa. De este grupo derivaron los chats 'Badajoz Limpio', 'Badajoz limpio de corrupción' y 'Transparencia de Badajoz', del que eran administrador Alberto C.M. y usuarios Pedro L.G y Juan José O.P.

Contra todos ellos se dirige la acusación de la Fiscalía, que apunta también a Belén C.A.L. porque intervenía de forma destacada en los perfiles creados bajo la identidad falsa de Marse Pérez (localizado en el teléfono de Antonio García-Borruel), Luisa Proton, Petra Portillo, Pepa Pig (usado principalmente por Belén C.A.L.), Lola Navarite o Paco Trofeo. A través de ellos se dedicaron a «atribuir hechos delictivos» a autoridades municipales, funcionarios del ayuntamiento y empresas contratadas por el consistorio.

La Fiscalía cree que desde el verano de 2016 Antonio García-Borruel, José Antonio Hinchado, Roberto Aguado y Belén C.A.L. se pusieron de acuerdo para crear un grupo que se dedicó a difundir graves acusaciones, a pesar de saber que no eran ciertas, para hacer prosperar una moción de censura contra el entonces alcalde.

Insultos y acusaciones

La Fiscalía recoge, entre otras, acusaciones que vertieron sobre Fragoso como que llevaba a cabo «adjudicaciones a dedo», que había «clientelismo empresarial y favoritismo de unos golfos hacia empresas pantalla». También tacharon a los responsables municipales como «gente sin preparación y lameculos expertos apoltronados« y hablaron de «baldosas que se compran a una empresa amiga», «reparto de puestos públicos de trabajo y adjudicaciones entre un grupo de amigos y familiares». Resume la Fiscalía que los comentarios afectan «a todos los perjudicados» a los que se referían como «perros, trileros, chorizos, caraduras, inútil o enano».

La Fiscalía entiende que los hechos constituyen un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito continuado de calumnia, un delito continuado de injurias, un delito de incitación al odio, un delito continuado de falsedad en documento oficial y público, y un delito de denuncia falsa.