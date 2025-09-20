HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vista en septiembre de 2024 cuando también fue aplazado. HOY

El juicio por las calumnias en Facebook contra Fragoso se aplaza por quinta vez

La enfermedad de uno de los abogados de la defensa ha obligado a retrasar de nuevo este proceso que debía juzgarse en 2022

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:49

Tampoco será esta vez. El juicio por calumnias contra el exalcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, se ha aplazado por quinta ... vez. Hay ocho personas acusadas de crear un grupo de Facebook que publicaba datos falsos para tratar de provocar una moción de censura en el Ayuntamiento.

