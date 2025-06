Una jueza de Badajoz se abstiene de investigar a 'la fontanera de Ferraz' por «enemistad» del exjuez Sáenz de Tejada

La titular del juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz se abstiene de la denuncia presentada por Manos Limpias contra la 'fontanera' del PSOE, Leire ... Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el ex juez Luis José Sáenz de Tejada por «enemistad manifiesta» con este último.

La jueza Marta Hernández Sánchez firmó ayer 18 de junio un auto en el que se inhibe de la investigación de este caso iniciado por la organización Manos Limpias y que es muy similar a la presentada por Hazte Oír y para cuya instrucción ya ha dado los primeros pasos el titular del juzgado número 2, Emilio García Cancho.

En un escrito, al que ha tenido acceso HOY, la jueza desgrana varias causas de abstención. Entre ellas, que Sáenz de Tejada ha presentado contra ella incidentes de recusación en varias ocasiones por «enemistad manifiesta» y que nunca han sido estimados, aunque queda pendiente de conocer la resolución de uno.

Algunas de esas recusaciones están derivadas de unas actuaciones del juzgado de Instrucción número 1 para las que fue «llamada a actuar por sustitución tras sucesivas abstenciones tanto de la titular en ese momento de dicho juzgado Doña Esther Sara Vila como de su sustituta reglamentaria Doña Beatriz Biedma Rojano». Sara Vila fue pareja del magistrado inhabilitado y Beatriz Biedma ha investigado el contrato del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

Además, la jueza indica en el auto que «han ocurrido una serie de hechos que entiendo relevantes y que debo poner en conocimiento de la Superioridad por lo que pudieran afectar a mi 'apariencia' de imparcialidad aunque he de decir que en toda mi carrera profesional mi actuación ha estado ligada, como no puede ser de otra manera, al más absoluto respeto a la legalidad vigente con absoluta abstracción de quién/es fueran los implicados en cualquier procedimiento que en mi dilatada trayectoria profesional he enfrentado».

Entre esos hechos, indica que Sáenz de Tejada se personó como defensa en un procedimiento por «graves delitos» sobre su persona en el que la jueza actúa como acusación particular.

Indica también que el ex juez se refiere a ella, como a otros jueces de Badajoz, en un canal de Youtube bajo el título 'Magistrado-anticorrupción'. Recientemente ha subido tres vídeos con los títulos 'Cloacas judiciales y policiales al descubierto', 'Leire Díez, Cortina de Humo, Púnica, Lezo, Kitchen y Gürtel' y 'Archivo o Nulidad' en los que se le «menciona de forma directa, con nombres y apellidos con advertencias directas de que va a ir contra mí todo ello según él por haber participado en la instrucción de la causa que le llevó a perder la condición de Magistrado».

La jueza recoge que también se refiere a ella en audios presentados en esta denuncia y publicados en un medio de comunicación en los que se refiere a una denuncia que iba a enviar a Leire Díez, la conocida como 'fontanera del PSOE' y a la que se acusa de buscar obstruir la investigación por el contrato del hermano del presidente en la Diputación pacense.

«Esa denuncia la dirigía no sólo contra la Magistrada Beatriz Biedma como integrante de una supuesta organización de la que sacaba a la madre de sus hijos, doña Esther Sara Vila anterior titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz, sino también contra mí. Así habla de doña Beatriz, el Decano y 'la otra' . Es evidente que 'la otra' es esta instructora titular del Juzgado de instrucción número 4. En dicho audio por tanto se habla de una denuncia que se iba a presentar como arma para ir contra los jueces de Badajoz y así también contra mi persona«.

El auto también se refiere a los intentos de bloquear por parte del ex juez la investigación del contrato de David Sánchez. «Nos encontramos por tanto con hechos los aquí denunciados que me conciernen pues todo parece apuntar a que la personación que intentó el Sr. Sáenz Tejada primero en nombre propio y luego a través de su hermana y que según el Sindicato denunciante (Manos Limpias) estaba orquestada por todos los denunciados para reventar y anular dicha instrucción penal seguida en el Juzgado de Instrucción número 3 (la investigación por el hermano del presidente del Gobierno), llevaba aparejada también el facilitarle a él la presentación de una denuncia contra los jueces instructores de Badajoz y su posterior comunicación pública a través de una rueda de prensa».

Además, colocó la foto de la jueza firmante del auto en una pancarta que Sáenz de Tejada llevó a una manifestación ante el Consejo General del Poder Judicial en abril.

Por todo ello, la jueza Marta Hernández Sánchez entiende que «tanto el litigio pendiente con el denunciado antes mencionado como mi interés directo/indirecto sobre esta causa impiden que pueda asumir esta investigación y todo ello a efectos de garantizar la necesaria apariencia de imparcialidad». Y da conocimiento de ello a la Audiencia Provincial de Badajoz.