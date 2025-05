«Hay más jóvenes, mujeres de 30 años que ya han tenido múltiples agresores»

A la Casa de la Mujer acuden todo tipo de víctimas para recuperar sus vidas, pero las responsables de este recurso advierten que hay muchas ... mujeres jóvenes. Detallan que muchos adolescentes confunden la violencia con el amor.

«Están llegando más jóvenes y con otro tipo de problemática asociada a la violencia de género, que tienen problemática de salud mental, problemática de dificultades de inserción social laboral porque tienen, a lo mejor, problemas de salud y no pueden insertarse a nivel laboral, tienen discapacidad o tienen alguna deficiencia que les impide incorporarse al mercado laboral en las mismas condiciones que otras mujeres sin discapacidad. Con lo cual, todas esas circunstancias se añaden, son sumatorias a su proceso de violencia. Necesitan todavía, si cabe, muchísimo más apoyo», detalla Mercedes Sánchez, directora de la Casa de la Mujer.

Esta experta añade que entre las mujeres jóvenes se encuentran casos muy graves. «Hay mujeres de 30 años con múltiples agresores. Están en esas relaciones dependientes, les cuesta mucho identificar la violencia, la confunden con amor y claro, muchas veces te dicen: 'no, es que este era más malo porque este me pegaba, pero este no me pega'».

Un perfil habitual también es el de mujeres jóvenes con niños pequeños. En estos casos, además de tratar de normalizar lo más posible la estancia del menor, cuentan con psicólogos especialistas para los niños.

Así mismo, según añade Beatriz Arjona, directora del IMEX, también es habitual que la Casa de la Mujer se convierta en el principal apoyo de las víctimas porque no cuentan con otros recursos. «Algunas proceden de otros entornos culturales, de otras nacionalidades y no tienen red de apoyo aquí en Extremadura. No tienen familia. Tienen un mayor deterioro en el tema de la violencia y necesitan esa atención integral que se les puede ofrecer desde las casas».

Sea cual sea el perfil, añaden las especialistas, la puerta de este recurso está abierta para ayudarlas.