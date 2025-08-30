HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 30 de agosto, en Extremadura?
El deporte más popular entre los jóvenes ha sido el voleibol. Pakopí
Vive la noche en Badajoz 25

Los jóvenes disfrutan de la última noche deportiva en el pabellón Hernán Cortés

Todos los martes de julio y agosto se ha practicado voleibol, en Cesta, ultimate frisbee, spikeball, rookie y pickleball

Miriam Rubias

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:46

El pabellón Hernán Cortés de Badajoz ha acogido este martes el último día de deporte nocturno de Playhub 'Vive la noche 25'. Este programa está ... dirigido a jóvenes de entre 13 a 35 años con la finalidad de que participen en actividades saludables durante el verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 La primera tienda Normal llega a Badajoz y provoca largas colas en El Faro
  4. 4

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  5. 5 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  6. 6 Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona
  7. 7 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  8. 8

    La CHG detecta de nuevo cianobacterias en el río Guadiana en Badajoz
  9. 9

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  10. 10 Cogida del novillo a un maletilla cuando se colocó de rodillas para torearlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los jóvenes disfrutan de la última noche deportiva en el pabellón Hernán Cortés

Los jóvenes disfrutan de la última noche deportiva en el pabellón Hernán Cortés