Los jóvenes disfrutan de la última noche deportiva en el pabellón Hernán Cortés

El pabellón Hernán Cortés de Badajoz ha acogido este martes el último día de deporte nocturno de Playhub 'Vive la noche 25'. Este programa está ... dirigido a jóvenes de entre 13 a 35 años con la finalidad de que participen en actividades saludables durante el verano.

Hasta ahora, todos los martes de julio y agosto, el pabellón ha estado repleto de jóvenes desde las 20.00 hasta las 23.00 horas. Los monitores han explicado a HOY que las actividades se realizan con el propósito de que los chicos estén activos, salgan de casa y se relacionen practicando deporte. Durante esta temporada han ido viniendo entre treinta y cuarenta participantes. «A las once de la noche los tienes que echar porque si fuera por ellos se quedaban», han comentado.

El deporte favorito por los jóvenes ha sido el voleibol, donde suele haber cuatro o cinco equipos, cada uno compuesto de seis personas. Pero también se han desarrollado actividades físicas más desconocidas como en cesta, ultimate frisbee, spikeball, rookie, y pickleball.

«Los equipos van rotando y quien gana se queda, el perdedor se cambia por otro grupo y al final acabas jugando con todo el mundo», ha explicado Roxana. La chica de 21 años acudió con sus amigos Andrea, Carlos, Alejandro y Álvaro para jugar a voleibol. Les apenaba que ese fuera el último día de la actividad y no haber podido aprovechar por más tiempo el pabellón, ya que no se habían enterado antes de la programación veraniega organizada para que los jóvenes hagan deporte. «Deberían tenerlo todo el año», declaró uno de ellos.

Ampliar Un grupo de amigos el martes en el pabellón Hernán Cortés. Pakopí

Los chicos también mencionan que es una oportunidad para practicar y conocer a otros usuarios con la misma afición. La semana pasada vinieron cuatro y no eran suficientes al ser equipos de seis. Entonces incluyeron a dos chicas de 13 años que habían venido solas. «Al final acabas socializando porque necesitas participantes para tu equipo y además juegas con gente de todas las edades», afirmaron.

Otros jóvenes no se han perdido ni un martes la noche deportiva en el pabellón de Hernán Cortés. Es el caso de un grupo de amigos de entre 15 y 19 años también aficionados al voleibol. «Nos ha gustado la actividad, está bien poder tener un sitio para jugar», comentaron.

«Deberían tener esta programación durante todo el año, no sólo en verano»

Los chicos han reconocido que durante este periodo de vacaciones han podido relacionarse. Se enteraron de estas actividades por redes sociales y han acudido tanto en días de ola de calor como de lluvía con las pasadas tormentas de verano. Aun así, dentro del pabellón han podido jugar a su deporte favorito sin problemas.

Otros usuarios también jugaban al pickleball, un deporte que combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa.Se utiliza unas palas de madera y los jugadores deben conseguir puntos golpeando una bola por encima de la red. Aunque este deporte no haya sido tan popular como el voleibol, también ha tenido sus aficionados cada martes.

Ampliar Jugadores de pickleball el martes en el pabellón. Pakopí

El ultimate frisbee es otro de los deportes que los jóvenes han podido practicar en el pabellón Hernán Cortés. Se trata de una actividad donde se lanza un disco volador.

Aunque en algunas actividades realizadas bajo la programación de 'Vive la noche en Badajoz' han sido necesarias una inscripción previa, para 'Playhub Tuesday Nights' la entrada ha sido libre hasta completar aforo.

Programación de 'Vive la noche 25'

Este último martes deportivo en el pabellón Hernán Cortés se ha terminado, pero a los jóvenes todavía les queda el jueves, 28 de agosto, para participar en las actividades de 'La Granadilla', desde las 20.30 hasta las 22.30 horas. Habrá tenis, squssh, baloncesto, tenis de mesa, vóley playa, fútbol 7, bádminton, futboing y futboing gol.

'Vive la Noche en Badajoz 2025', continuará celebrándose hasta finales del mes de septiembre. Este incluye un gran número de actividades para que los jóvenes participen donde se garantiza el no consumo de sustancias tóxicas en su desarrollo.

'El programa es organizado por el Ayuntamiento de Badajoz a través de la Concejalía de Juventud, en colaboración con Synergy Veinte y cofinanciado entre la entidad local y el Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Vive la Noche en Badajoz es un programa participativo en el que las personas jóvenes, a través de los diferentes colectivos, han propuesto las actuaciones, talleres y actividades que se desarrollan a lo largo de los meses de mayo a septiembre.

Por otro lado, busca minimizar, en la medida de lo posible, el consumo de drogodependencias en las personas jóvenes y sus consecuencias.

Estas actividades deportivas, como la de los martes en el pabellón Hernán Cortés o la de los jueves en La Granadillla, han tenido durante el verano una gran acogida por parte de los jóvenes. «Tener habilitados espacios de libre acceso donde poder practicar algún deporte y divertirse con amigos es lo que se necesita en la ciudad, y no sólo en esta época». Así lo han declarado en este último encuentro.