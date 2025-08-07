HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cianobacteria zona del club de piragüismo río Guadiana. J.V. Arnelas
Profesor de la UEx

Jose María Maya: «Las cianobacterias pueden multiplicarse de forma masiva»

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha identificado estos organismos fotosintéticos en muestras recogidas cerca del Club Piragüismo y el azud de la Granadilla

Alba Alcázar Crespo

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:22

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha detectado la presencia de cianobacterias en el tramo del río Guadiana que atraviesa la ciudad de Badajoz. ... Estas bacterias, conocidas antiguamente como algas verdeazuladas, son capaces de realizar la fotosíntesis, es decir, obtienen energía de la luz solar, al igual que las plantas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  2. 2 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  3. 3 El juez envía a prisión al detenido en Don Benito acusado de asesinar a la madre de sus cuatro hijos
  4. 4 Muere un niño de tres años tras caer a una piscina en Córdoba
  5. 5 El Infoex da por estabilizado el incendio en Guijo de Galisteo que obligó a cortar una carretera y movilizó 13 medios aéreos
  6. 6

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  7. 7 La popular fiesta de un pueblo de Badajoz, nominada a Mejor Patrimonio Cultural por National Geographic
  8. 8

    La Junta lleva a la Asamblea la creación de la primera universidad privada de Extremadura
  9. 9 Cuatro furtivos se desplazan desde Jaén para cazar ciervos en Extremadura
  10. 10 Herida una joven de 23 años al impactar su patinete con un coche en una rotonda de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Jose María Maya: «Las cianobacterias pueden multiplicarse de forma masiva»

Jose María Maya: «Las cianobacterias pueden multiplicarse de forma masiva»