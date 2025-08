Detectan cianobacterias en el río Guadiana: ¿qué son y cómo afectan a la salud?

Irene Toribio Martes, 5 de agosto 2025, 12:16 | Actualizado 12:24h. Comenta Compartir

La presencia de cianobacterias en el río Guadiana a su paso por Badajoz ha generado preocupación entre autoridades sanitarias, clubes deportivos y familias. Desde la dirección de la Escuela de Verano 'La Granadilla' se ha anunciado la suspensión de las actividades de piragüismo programadas, debido a la detección de estas algas tóxicas en las inmediaciones del Azud del Guadiana. Este tipo de floraciones cianobacterianas, también conocidas como algas verdeazuladas, pueden suponer un riesgo para la salud humana si se entra en contacto con aguas contaminadas.

Te explicamos qué son las cianobacterias, por qué aparecen en ríos como el Guadiana, cómo afectan a la salud, y qué medidas de prevención recomiendan organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Qué son las cianobacterias

«Las toxinas cianobacterianas se encuentran entre las sustancias más peligrosas y se encuentran ampliamente presentes en los cuerpos de agua«, explican desde la Organización Mundial de la Salud. Aunque estas se producen de forma natural, la actividad humana influye en el grado de proliferación de las cianobacterias tóxicas. Por lo tanto, la gestión de lagos, embalses y ríos para prevenir la proliferación de cianobacterias es «fundamental» para proteger la salud humana, apuntan.

Las cianobacterias, también conocidas como algas verdeazuladas, son un grupo de bacterias que se encuentran comúnmente en ambientes acuáticos, como lagos, ríos, embalses y estuarios, y también pueden crecer en suelos húmedos.

Algunas especies de cianobacterias pueden producir toxinas perjudiciales para la salud humana, animales y organismos acuáticos. Estas toxinas, llamadas cianotoxinas, pueden afectar el hígado, el sistema nervioso y la piel, entre otros órganos.

Según la OMS, estas toxinas pueden afectar diferentes órganos y sistemas del cuerpo:

- Toxinas hepáticas (hepatotoxinas): afectan principalmente el hígado y pueden causar daños graves.

- Toxinas neurotóxicas: afectan el sistema nervioso y pueden provocar síntomas neurológicos como debilidad o parálisis.

- Toxinas dermatotóxicas: causan irritación en la piel y alergias al contacto con el agua contaminada. Dermatitis alérgicas, picor, ampollas, conjuntivitis...

¿Por qué aparecen?

Las cianobacterias aparecen de forma natural, pero su proliferación en forma de floraciones masivas suele estar asociada a ciertas condiciones ambientales. Entre los factores que favorecen su crecimiento están las altas temperaturas, la radiación solar intensa, el estancamiento del agua y, especialmente, la presencia de nutrientes como nitrógeno y fósforo, que pueden llegar al río a través de vertidos agrícolas, aguas residuales o escorrentías urbanas.

¿Cuáles son las vías de exposición?

Desde la OMS señalan que la exposición a estas toxinas puede ocurrir por diferentes vías, tanto por entrar en contacto directo con el agua contaminada (por ejemplo durante actividades recreativas acuáticas), como por la ingesta de agua que contenga estas toxinas o el consumo de alimentos contaminados.

Por eso, la OMS recomienda monitorizar y controlar la presencia de cianobacterias en fuentes de agua para proteger la salud pública, y tomar precauciones como evitar el contacto directo con aguas donde haya floraciones visibles.

Efectos en la salud

al y como se puede leer en el documento de la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization WHO. 2021. Toxic cyanobacteria in water: A guide to their public health consequences, monitoring and management 2nd ed.), las cianobacterias pueden producir toxinas que afectan a la salud humana a través del contacto, la ingestión o la inhalación de aerosoles. Estas toxinas pueden provocar irritaciones en la piel, problemas gastrointestinales, daño hepático o incluso efectos neurológicos graves.

Los principales efectos que señalan incluyen:

Irritación de la piel y los ojos.

Reacciones alérgicas.

Síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea.

Efectos hepáticos (daño al hígado) debido a hepatotoxinas.

Sangre en orina u orina oscura.

Letargo.

Dolor de cabeza.

Fiebre.

Disminución del apetito.

Efectos neurológicos (como debilidad muscular, parálisis y en casos extremos, la muerte) causados por neurotoxinas.

