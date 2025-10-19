HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jordi Évole deja los platós y se sube al escenario de Badajoz con su banda

El periodista y su banda ofrecerán un concierto gratuito el próximo 30 de octubre

Irene Toribio

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:07

El mediático periodista Jordi Évole, junto a cinco de sus buenos amigos, se subirán al escenario de la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB), en Badajoz, el próximo 30 de octubre. La banda 'Los niños Jesús' ofrecerá un encuentro que será un auténtico viaje por los éxitos de los 90 y los 2000. Un tamiz único y personal: Estopa, La Oreja de Van Gogh, Extremoduro, Duncan Dhu, Carolina Durante, El Último de la Fila, Kiko Veneno… y, cómo no, Jarabe de Palo, ya que, a fin de cuentas, fue Pau Donés quién se encargó de convencer a Évole de que comenzara esta aventura musical.

Todo empezó cuando Évole le preguntó a su gran amigo, Pau Donés, qué se sentía al subirse a un escenario y cantar delante de tanta gente. Su respuesta lo cambió todo; le dijo que era algo inexplicable, y que había que vivirlo y sentirlo para entenderlo. Así que Jordi decidió que quería entenderlo. Llamó a Jesús, Jacob, Óscar, Javi y Juan Carlos, y formaron 'Los niños Jesús', una banda que aterriza ahora en Badajoz.

Lo que empezó siendo un simple divertimento de Jordi Évole fuera de la pantalla televisiva, se ha convertido en una sólida banda que pasea su directo por festivales y salas de toda España, siendo la próxima parada Badajoz.

Así que, este 30 de octubre, Évole deja un ratito los platós y las cámaras de televisión para estar en Badajoz a las 20:00 horas, cuando dará comienzo esta cita, cuya entrada será libre hasta llegar a completar el aforo.

La banda de Jordi Évole y amigos, que ya ha pasado por lugares como el Bilbao BBK Live, Sonorama, Leturalma, Revenidas, Acústica,Extremusika, Inverfest y otras ciudades, continua su gira.

