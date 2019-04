LA INVOLUCIÓN DE GERMÁN Cosas de palacio López Iglesias puede pasar de codearse con Zoido a ser edil de un pueblo que ni siquiera es el suyo; un ejemplo de lo desquiciadas que están las elecciones Germán López, de codearse con el ministro del Interior a presentarse por un pueblo que no es el suyo. : HOY ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 28 abril 2019, 09:04

Descolocados. Así nos quedamos muchos al ver el nombre de Germán López Iglesias encabezando la candidatura a Guadiana del Caudillo para el 26 de mayo.

A veces da la impresión que los partidos están desquiciados, como cuando se echa un ojo a las listas electorales publicadas el miércoles.

Que el PP recoloque a Germán López Iglesias como número uno por Guadiana del Caudillo hace preguntarse qué le ha llevado a dar el sí.

Probablemente algunos vecinos sientan más nostalgia del dinero del pladur que de Franco

Después de haber sido concejal, primer teniente de alcalde de Badajoz y delegado del Gobierno en Extremadura tenía en el cargo de director general de la Policía Nacional el culmen de una carrera política que quizás no imaginó cuando comenzó como edil de CDS.

Y que ahora, jubilado, reaparezca como número 1 de un pueblo marcado por la polémica es cuanto menos sorprendente. Corren tantas teorías como ojos tiene el Guadiana.

Que López Iglesias es un adicto de las elecciones y no es capaz de desengancharse. Que los populares no han logrado a ni un solo vecino de Guadiana del Caudillo para formar parte de su lista y que encabezarla es una forma de agradecer la cantidad de cargos que ha ocupado es la segunda. Que en el PP no esperan sacar ni un solo concejal es otra. Que López Iglesias se ofreció a Monago para optar a un puesto importante y que este se lo negó es la cuarta. Que López Iglesias aceptó con la condición de convertirse en diputado provincial si tomara el acta de concejal es la quinta. Y la sexta, que el PP ha puesto un nombre de peso al frente de una contienda electoral donde Vox tiene todas las de ganar.

El alcalde de Guadiana, Antonio Pozo, lleva 12 años en el cargo. Once de ellos con el PP hasta que se marchó por la falta de respuesta a la política de memoria histórica emprendida por Miguel Ángel Gallardo desde la Diputación. Con él se llevó a sus concejales. Y ahora presentan lista bajo las siglas de Abascal.

En el PP nadie duda de que Pozo barrerá y ponen como ejemplo que ningún militante suyo (aseguran que aún tienen 80) haya querido ir en su candidatura.

Aunque una cosa es enfrentarte directamente al alcalde de tu pueblo y otra la papeleta que uno mete en el sobre de manera secreta.

En este último año han pasado muchas cosas y las urnas guardan sorpresas que solo desvelan cuando se abren. El pueblo ha perdido casi 170.000 euros de la Diputación por no atender los requerimientos sobre la memoria histórica. Es cierto que Pozo espera sentencia al respecto y que cuenta a su favor con varias decisiones judiciales, pero también es verdad que es la primera vez que al pueblo le duele el bolsillo mantener la coletilla 'del Caudillo'.

Así las cosas, habrá vecinos hartos de estar en medio del enfrentamiento. Probablemente algunos sientan más nostalgia del empleo que generaban las empresas de pladur durante el boom inmobiliario que de recordar a un dictador que murió hace 40 años. Tanto olor a naftalina, de un lado y de otro, cansa.

El PP tratará de mover la base social que durante años les ha apoyado y venderá como un logro la independencia del pueblo de Badajoz, algo que consiguieron con los populares en el Ayuntamiento y la Junta.

Puede que saquen un concejal, con lo que López Iglesias habrá pasado de codearse con la crème de la crème madrileña como jefazo de la Policía Nacional a ser concejal de un pueblo que ni siquiera es el suyo. Es la involución de Germán. Quizás este sea el mejor ejemplo de lo extrañas que se presentan estas elecciones. Las de hoy y las que se celebren dentro de un mes con el nombre de López Iglesias de nuevo en una papeleta.