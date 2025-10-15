HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo no relacionado con esta información de otro coche siniestrado con el número de bastidor manipulado.
Sucesos de Extremadura

Investigado en Talavera por manipular el número de bastidor de su coche tras sufrir un accidente

La Policía Local cree que compró una carrocería autoportante por «cauces no legales» y ahí trasladó el número del turismo siniestrado

A. M.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:49

Un conductor de Talavera la Real está siendo investigado por la supuesta manipular el número de bastidor de su vehículo tras sufrir un accidente de tráfico en 2019. La Policía Local de este municipio pacense ha instruido diligencias policiales contra el propietario de ese turismo como presunto autor de un delito de falsedad documental. Sospechan los agentes que presumiblemente manipuló y trasladó el número de bastidor de su vehículo a la carrocería de otro coche.

Ocurrió a principios del pasado mes de septiembre, cuando agentes de la Policía Local tuvieron conocimiento de que un vehículo que tiempo atrás había sufrido un accidente de tráfico, habría sido sometido a una manipulación cuando estaba siendo reparado. Los agentes investigan si el número de bastidor fue manipulado y trasplantado a otra carrocería autoportante que consiguió el propietario, un chasis de similares características a las del turismo accidentado.

Daños importantes

Los agentes, tras practicar las primeras diligencias policiales, pudieron averiguar, que el vehículo en cuestión estuvo implicado en un siniestro vial, en el que sufrió daños de «relevancia», por lo que, al parecer, su propietario decidió comprar una carrocería autoportante por cauces «no legales», manipulando y trasplantando en la carrocería adquirida el número de bastidor que portaba la original del turismo accidentado y que, una vez reparado en un taller, volvió a la circulación.

Ante la Guardia Civil

De este modo, han instruido diligencias policiales contra el propietario del vehículo como presunto autor de un delito de falsedad documental, las cuales han sido traspasadas y entregadas en el Puesto de la Guardia Civil de Talavera la Real, con el fin de que continúen con las actuaciones que correspondan y a su puesta a disposición judicial.

