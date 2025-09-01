Intervenidos en Badajoz más de dos kilos de droga oculta en la rueda de repuesto de un vehículo inglés El turismo fue interceptado circulando por la carretera BA-020

R. H. Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:40 | Actualizado 12:30h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a un ciudadano inglés, con permiso de residencia en la localidad portuguesa de Santiago de Guarda, por transportar 2.000 gramos de cogollos de marihuana, además de resina de hachís.

En la mañana de este pasado sábado, los agentes interceptaron un vehículo con matrícula inglesa que circulaba hacia Portugal dentro de un dispositivo de servicio en la carretera BA-020, Badajoz-Campomayor. Durante el transcurso en la identificación de su conductor, mostró un excesivo nerviosismo y comportamiento esquivo hacia los agentes.

Ante las sospechas de que pudiera ocultar algún efecto ilícito, se llevó a cabo una minuciosa inspección del vehículo y se descubrió oculto en la rueda de repuesto 29 paquetes perfectamente envasados al vacío que contenían 2.000 gramos de cogollos de marihuana y 92 gramos de resina hachís, de los que se podría obtener en el mercado ilícito unas 6.400 dosis.

El conductor fue detenido por un delito contra la salud pública, en concreto por tráfico de drogas. Ahora la Guardia Civil investiga la procedencia de la droga intervenida, que supuestamente tendría como destino el municipio de su actual residencia en Portugal.

Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz.