La mitad de los trabajadores municipales se quedan fuera de la subida salarial de Gragera

Parques y Jardines, operarios de poblados, cementerios y auxiliares a domicilio se quedan fuera de la subida salarial que propone el Ayuntamiento de Badajoz. Son ... 600 empleados, según CC OO, entre los grupos descritos y otros, los que no se verán beneficiados por una propuesta que lleva aparejada trabajar algunos turnos extraordinarios más en el caso de ser policía o bomberos, o tres horas más al mes en una tarde para los integrantes de la Administración General.

Que el alza llegue a todos los bolsillos es una de las exigencias de los sindicatos USO, UGT y CC OO, que se han concentrado este martes a las 10 horas en la plaza de la Soledad. Allí se encuentra la sede de la concejalía de Recursos Humanos y tiene su despacho el concejal del área, Eladio Buzo.

También consideran que si lleva aparejado un aumento de la jornada no puede considerarse un incremento de salario. Afirman, además, que ganarían más si lo cobraran como horas extra.

Estos tres sindicatos se levantaron de la mesa de negociación porque sienten que no les escuchan. Aseguran haber presentado ocho propuestas diferentes sin que haya prosperado ninguna. Quieren volver a reunirse, pero carecen de fecha. Y, sobre todo, exigen que se les entreguen los informes de Intervención, Secretaría General y Recursos Humanos que deben avalar la propuesta del Ayuntamiento.

José Antonio García Palomo, de USO, ha desvelado esta mañana que alguno de esos informes incluye referencias a la «ilegalidad» de la propuesta municipal. Dice que se los han leído en las reuniones, pero quieren tener una copia para poder analizarlos. Ha acusado a Gragera y Buzo de falta de transparencia por no querer entregárselos.

«Si esto no se arregla: Guerra, guerra, guerra». «Si esto no se apaga: Caña, caña, caña». «Alcalde, escucha, estamos en la lucha». Son algunas de las frases que más han coreado los 300 trabajadores. La concentración se desinfló en una media hora. Los sindicatos tienen previsto crear un calendario de movilizaciones si no logran reiniciar las conversaciones.

«No es fácil en este Ayuntamiento plantar cara al miedo que lleva tanto tiempo instaurando este gobierno», ha asegurado Juan Antonio García Palomo, de USO.

El objetivo de los tres sindicatos es la creación de un nuevo catálogo y nueva relación de puestos de trabajo (RPT). Denuncian que los últimos se hicieron hace 24 años y que están redactados en pesetas. De ahí que reclamen una actualización de todos los salarios y que estos sean acordes a la responsabilidad de los puestos y el momento económico que atraviesa el país.

Luis Javier Sánchez, de UGT, propone que los tres millones de euros que quiere aplicar el gobierno local al aumento salarial (1,8 millones este año y 1,2 más el próximo) se use para actualizar la RPT.

Desde CC OO, Sandra Méndez se mostró en contra de la amortización de una treintena de plazas que pretende llevar a cabo el gobierno local.

Según estos sindicatos, ellos suman más delegados sindicales que CSIF, que es la central que obtuvo más votos en las últimas elecciones. Esta se ha desvinculado de las protestas y ha alcanzado un acuerdo con el gobierno local para desligar el aumento salarial que propone de la obligación de cumplir las tres horas al mes en horario de tarde este año y seis en 2025.

La subida salarial que propone el Ayuntamiento va desde los 840 euros al año de los auxiliares administrativos hasta los 2.800 euros anuales de los jefes de servicio y les obliga, a cambio, a trabajar una tarde al mes durante tres horas este año. En 2025 se duplicarían las cantidades por dos tardes al mes. De momento y oficialmente, la propuesta se mantiene así. Aunque CSIF asegura que ha conseguido un acuerdo para desligar el aumento de la obligación de acudir por las tardes.

En cómputo anual, el aumento para los policías será de 3.920 euros brutos para este año y 5.600 euros el próximo. A cambio, los agentes que patrullan tendrán que realizar servicios extraordinarios. Serán dos para el grupo del 092 y tres para los del resto de equipos, mientras que para 2025 tendrán que realizar cuatro y ocho.

Para los bomberos, el incremento será de 3.115 euros este año y de 5.447 euros en 2025. A cambio, estos funcionarios verán agrupados una serie de complementos. Tendrán que hacer un turno de 24 horas en un domingo al mes y 82 horas de promedio anual en festivos.

Estos incrementos también han logrado el reconocimiento de Aspolobba, que es el sindicato mayoritario entre los agentes y bomberos.