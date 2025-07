«Soy Don José»: así fue el intento de estafa haciéndose pasar por el arzobispo de Badajoz

J.M. Solo de Zaldívar Jueves, 31 de julio 2025, 07:37 Comenta Compartir

Una nueva estafa telefónica cada vez más frecuente, llamar a alguien haciéndose pasar por otra persona para pedirle dinero. Es lo que denunció el pasado ... fin de semana el Arzobispado de Mérida-Badajoz. Los delincuentes intentaron suplantar al arzobispo José Rodríguez Carballo para pedir a sus interlocutores que enviaran dinero mediante transferencia bancaria. Según ha podido saber HOY, los estafadores contactaron con la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad Coronada y con un convento de clausura, cuyo nombre no ha trascendido. Estos hechos alertaron a la Archidiócesis, que no tardó en emitir un comunicado para proteger a su comunidad. El Arzobispado ha tomado la decisión de no denunciar ante las autoridades pertinentes y optar solo por alertar a los fieles. Fuentes de la Policía Nacional informan a HOY que no han abierto ninguna investigación al respecto al no haber denuncia por parte del arzobispo.

«Se presentó como don José, y me di cuenta que era una estafa, porque el arzobispo nunca se llama 'don' a sí mismo. Además la voz no se parecía a la suya» cuenta una de las personas contactadas por los estafadores. Los delincuentes pedían una transferencia de alrededor 3.000 euros, estafa en la que no cayeron. La Archidiócesis pide a los feligreses que si reciben una llamada de alguien que dice pertenecer a ella, nunca compartan información personal ni se realice transferencia bancaria alguna. «En ningún momento el arzobispo ni ningún miembro de la Curia Diocesana realiza solicitudes de ayuda económica por teléfono, ni a través de medios digitales o telemáticos» remarca la Iglesia en la nota de prensa que difundió el pasado fin de semana. Este tipo de estafas, en auge Parece que es una práctica delictiva en auge. El pasado 21 de julio, el Arzobispado de Madrid alertaba también sobre este tipo de estafa con el mismo 'modus operandi'. Llamaron a comunidades religiosas haciéndose pasar por el arzobispo madrileño pidiendo transferencias bancarias o incluso envíos por bizum. Una misma forma de actuar a la hora de realizar este tipo de 'phishing'. También ha ocurrido en Sevilla, donde han clonado la voz del obispo auxiliar Teodoro León, pero cambiando la táctica. En vez de pedir dinero directamente, les dice a la víctima diciendo que ha sido beneficiario de una ayuda de 10.000 euros y que para recibirla, necesita hacer un adelanto económico, con la promesa de ser devuelto una vez habiendo tramitado la ayuda. Y así ha ocurrido en varias diócesis a nivel nacional. Madrid, Getafe, Sevilla, Pamplona, y Badajoz son los últimos casos de este tipo de estafas que cada día están más en auge. Descubre como protegerte de este tipo de fraude Desconfíe de llamadas sospechosas de quien diga pertenecer a alguna institución, como puede ser el Arzobispado. Muchas de ellas nunca se pondrán en contacto por teléfono. Si recibe una llamada de alguien y le pide información personal o códigos de verificación, no siga el juego. Cuelgue y verifique la información directamente llamando a la institucón desde donde aseguran que le llaman, como la Archidiócesis. Compruebe el número de contacto. Si le llaman desde un número desconocido, búsquelo en Internet para ver si está asociado a posibles fraudes antes de responder.

