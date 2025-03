Medios del Plan Infoex (Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura) y bomberos del CPEI de la Diputación de Badajoz trabajan este domingo en la extinción de un incendio localizado en la ciudad de Badajoz, en la zona de la urbanización Los Rostros (situada entre San Isidro, la A-5 y La Atalaya).

El fuego ha quedado estabilizado a las 17.30 horas. Por el momento, se mantienen en la zona afectada dos unidades de tierra, un coordinador y un agente del medio natural realizando labores de remate para completar la extinción. A falta de conocer la superficie quemada, la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura informa que ha ardido matorral y pastos.

El fuego se ha declarado a primera hora de la tarde y a las 15.45 horas se ha activado el nivel 1 de peligrosidad por la cercanía de las llamas a edificaciones aisladas de Los Rostros. Las llamas no han provocado daños pero han tenido en vilo a los vecinos de las parcelas más próximas al camino de acceso a esta urbanización.

Remedios López Santana estaba en su casa de Badajoz, cuando le han alertado del incendio con una llamada de teléfono. Rápidamente ha subido con su hija hasta su parcela en donde han entrado las llamas, y donde tiene dos perras y una caravana. «Los vecinos han cogido a las perritas, se las han llevado a su parcela y las tenían ya a salvo cuando he llegado, no tendré vida suficiente para agradecérselo».

Ampliar Remedios López señala la parte de su parcela quemada por las llamas. HOY

Ella no vive en Los Rostros pero sube a diario a su parcela para atender a sus dos perras y echarles de comer, la última vez fue esta misma mañana. En los terrenos no tiene vivienda, por lo que los daños se limitan al terreno. «Los arbolitos que mi marido ha sembrado se han quemado», resume.

Justo en la parcela colindante, que tenía caballos, también han entrado las llamas, pero como en la de Remedios, no ha habido daños que lamentar. El dueño acudió al ser avisado del incendio para tranquilizar a los animales y cambiarlos de cuadra, pero ninguno ha sufrido daños a causa del incendio.

Según ha informado la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura en sus redes sociales, el Plan Infoex ha movilizado en un primer momento a una unidad de tierra y un helicóptero de la base de Talavera para trabajar en el control del incendio en la zona y hasta que ha quedado estabilizado, lo que significa que sin llegar a estar controlado, evoluciona dentro de las líneas de control establecidas y su perímetro no aumenta.

Cruz Roja Extremadura también ha desplazado hasta el lugar una ambulancia y vehículo 4x4 para proporcionar apoyo a los medios que luchan contra el incendio y a los vecinos de la zona que puedan verse afectado por el suceso.

Ampliar Bomberos y personal de Cruz Roja. / Cruz Roja Extremadura

Pocas horas después, a las 19.23 horas, el Infoex activaba de nuevo el nivel 1 de peligrosidad también en Badajoz por otro incendio localizado en el entorno de la Ex-107 en la salida hacia Olivenza, hacia las Vaguadas. Se trata de un terreno de pastos y matorral.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de que este domingo toda Extremadura está en riesgo extremo de incendios forestales, el máximo grado de peligro. La Agencia ofrece los niveles de riesgo de incendios forestales a partir de datos meteorológicos y de modelos numéricos de predicción del tiempo. Las altas temperaturas y las condiciones atmosféricas obligan a activar ese nivel de riesgo de incendios en toda la región. A esta situación se llega tras encadenar varias jornadas seguidas de calor y con la alerta por altas temperaturas activa.

Extremadura continuará con valores elevados durante los próximos días, por lo que los avisos por riesgo de incendio se mantendrán a principios de la semana que entra. Este lunes la región estará en alerta amarilla por calor y las temperaturas llegarán a 38 grados en algunas zonas. El martes, este aviso se mantendrá solo en las Vegas del Guadiana, así como en la zona del Tajo y el Alagón.

Como se puede observar en la imagen inferior, el lunes y el martes prácticamente toda la región continuará también en alerta máxima por peligro de incendios.

Ampliar Alerta por riesgo de incendio para este domingo, lunes y martes. Aemet

En el transcurso de esta semana de época de peligro alto, el Plan Infoex ha intervenido en 50 incidentes en toda la comunidad autónoma extremeña, de los cuales 21 han sido incendios forestales. De ellos, 11 se han producido en la provincia de Cáceres y 10 en la de Badajoz. Cabe mencionar como incendios más relevantes, los que se produjeron en los términos municipales de Monterrubio de la Serena, Madrigal de la Vera, Badajoz, Valverde del Fresno y Villanueva de la Vera, incendios en los cuales se declaró nivel 1 de peligrosidad por proximidad a viviendas.

Para prevenir estos incendios, recomienda prestar atención a las normas de cada comunidad autónoma; no arrojar cigarrillos, basuras y vidrio; no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos; acampar solo en zonas autorizadas; no penetrar en el bosque o monte si hay un incendio; y atender a las indicaciones de las autoridades competentes en caso de emergencia.

Niveles de peligrosidad

La graduación de los incendios en distintos niveles se refiere a su gravedad potencial, a la evolución que se prevé que tengan y a los elementos a los que puede afectar. El Plan Infoex de lucha contra incendios de Extremadura los gradúa de 0 a 3.

El nivel 0 indica que puede ser controlado por los medios destinados a ello y que no presentan peligro para personas o bienes de naturaleza no forestal. Se otorga a cualquier incendio forestal declarado, solo por existir, una vez que se comprueba que no es una falsa alarma.

Los incendios de nivel 1 son los que pueden ser controlados por medios adscritos al Plan Infoex, pero en su posible evolución pueden afectar a la vida de personas y bienes de naturaleza no forestal. Por ejemplo, los que se producen en zonas periurbanas o cerca de edificaciones aisladas; también los que avanzan hacia una carretera en la que puede haber personas que se vean afectadas por el humo o las llamas.

Cuando se declara el nivel 2 se requiere ayuda extraordinaria de medios no adscritos al Plan Infoex y de fuera de la región, como la UME (Unidad de Emergencias del Estado) o BRIF (Brigadas de Incendios Forestales) siempre y cuando vengan de otras comunidades autónomas, porque Extremadura cuenta con su propia BRIF con base en Pinofranqueado.

El nivel 3 no se ha declarado nunca en España. Es la graduación máxima y compete declararlo al Ministerio del Interior en el caso de que se puedan ver afectados intereses nacionales. El resto de los niveles los declara la consejería competente, a petición de los responsables del Infoex.