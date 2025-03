REDACCIÓN Martes, 19 de julio 2022, 17:10 | Actualizado 21:35h. Comenta Compartir

En el entorno de la garganta de Minchones, en el término municipal de Villanueva de la Vera, se ha declarado un incendio forestal en la tarde de hoy. Las llamas comenzaron sobre las tres de la tarde y rápidamente se declaró el nivel 1 de peligrosidad debido a la cercanía de viviendas aisladas en la zona.

Poco después de las cinco y media, el Infoex ya dio por controlado el incendio. La velocidad en la actuación fue clave, según Antonio Caperote, alcalde de la localidad, para avanzar en el control de las llamas. «Se están haciendo con él», declaraba Caperote pasadas las cinco de la tarde.

El paraje en el que se inició el fuego está a unos siete kilómetros de Villanueva y a cuatro de Madrigal de la Vera. «Es una zona complicada, de pasto y arboleda», ha indicado Caperote. Sin embargo, la proximidad de charcas al lugar del incendio facilitaron que los tres helicópteros que trabajaron en la extinción cargasen y descargasen agua a gran velocidad. «Siempre siendo prudentes, porque hace viento, la situación ahora es mucho mejor que hace un par de horas», ha añadido el alcalde.

Ampliar Medios movilizados por el incendio. Batallón T-15

Por otro lado, medios aéreos trabajan también en una reactivación del incendio declarado este lunes en Aldeanueva del Camino, también en la provincia de Cáceres.

Cabe recordar que los incendios de Casas de Miravete (Monfragüe) y de Ladrillar (Las Hurdes) han pasado en la mañana de este martes a considerarse como fuegos controlados. Además, el incendio del Valle del Jerte ha pasado a declarase como estabilizado.

Niveles de peligrosidad

La graduación de los incendios en distintos niveles se refiere a su gravedad potencial, a la evolución que se prevé que tengan y a los elementos a los que puede afectar. El Plan Infoex de lucha contra incendios de Extremadura los gradúa de 0 a 3.

El nivel 0 indica que puede ser controlado por los medios destinados a ello y que no presentan peligro para personas o bienes de naturaleza no forestal. Se otorga a cualquier incendio forestal declarado, solo por existir, una vez que se comprueba que no es una falsa alarma.

Los incendios de nivel 1 son los que pueden ser controlados por medios adscritos al Plan Infoex, pero en su posible evolución pueden afectar a la vida de personas y bienes de naturaleza no forestal. Por ejemplo, los que se producen en zonas periurbanas o cerca de edificaciones aisladas; también los que avanzan hacia una carretera en la que puede haber personas que se vean afectadas por el humo o las llamas.

Cuando se declara el nivel 2 se requiere ayuda extraordinaria de medios no adscritos al Plan Infoex y de fuera de la región, como la UME (Unidad de Emergencias del Estado) o BRIF (Brigadas de Incendios Forestales) siempre y cuando vengan de otras comunidades autónomas, porque Extremadura cuenta con su propia BRIF con base en Pinofranqueado.

El nivel 3 no se ha declarado nunca en España. Es la graduación máxima y compete declararlo al Ministerio del Interior en el caso de que se puedan ver afectados intereses nacionales. El resto de los niveles los declara la consejería competente, a petición de los responsables del Infoex.