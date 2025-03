El Hotel Lisboa tendrá un restaurante y una terraza en sus plantas superiores

Rocío Romero Badajoz Domingo, 26 de noviembre 2023, 07:36 Comenta Compartir

En el esqueleto. Así se ha quedado el Hotel Lisboa, que estos días afronta las últimas obras de demolición interior. No hay muebles, no hay ... instalaciones, no hay habitaciones ni salones. Cada una de las plantas se ha convertido en una enorme explanada, sin ventanas, a falta de que estos días retiren las últimas que quedan en la novena altura y la cubierta. Las últimas plantas acogerán un restaurante y una terraza, ambas abiertas al público en general y dirigidas a la ciudad.

La característica fachada permanecerá. El equipo de arquitectos de Cero Grados, encargado de la rehabilitación, realizará las adaptaciones a la eficiencia energética, pero mantendrá su esencia. «La visión lejana del edificio será muy parecida a la de ahora», dice el arquitecto Carlos Ferrandis. El acceso al hotel se mantendrá donde se encontraba, frente al instituto San Fernando en la calle Augusto Vázquez, aunque reordenarán el espacio y harán un vial desde la avenida de Adolfo Díaz Ambrona para que los huéspedes puedan llegar y descargar equipajes. En la zona donde se encontraba la mítica discoteca El Gallo se habilitarán los espacios para los trabajadores. La entreplanta estará dedicada a salones de celebraciones y reuniones, mientras que la zona aneja frente al hotel NH acogerá jardines y la piscina. Noticias relacionadas Pedro Tent: «Hago esta reforma porque veo futuro en Badajoz» Así son las vistas de Badajoz desde lo más alto del Hotel Lisboa El Hotel Lisboa comenzará la contratación de 50 empleados en primavera El establecimiento tendrá finalmente 127 habitaciones en siete plantas. Originalmente se habilitaron 176 y podrían haber mantenido unas 170 con las medidas estándar. Pero han sacado una habitación de cada una y media, y en algunos casos han unido dos dependencias para un único dormitorio. Habrá variedad de tamaños para acoger viajeros que puedan pasar más de una semana. Todos tendrán servicio hotelero, no será un apartotel ni apartamentos turísticos, pero las más grandes serán habitaciones tipo duplex entre las plantas séptima y octava. Esa octava planta estará dividida a la mitad. Una parte acogerá un restaurante panorámico con un comedor de 250 metros cuadrados, una vez descontada la cocina. Y la otra mitad tendrá la parte superior de esas habitaciones tipo 'junior suites'. En la novena, que aún tiene las ventanas y que van a retirar en los próximos días, se convertirá en un bar con una terraza abierta al público en general. Así se salvan unos problemas de ordenación urbanística que quedan solucionados. Esas últimas plantas ofrecen unas vistas distintas de la ciudad, dado que los edificios de mayor altura se ubican en la margen izquierda. Así se podrá comer junto a un ventanal que ofrecerá una panorámica enfocada hacia el Casco Antiguo y la Alcazaba, así como otras que miran al río y el Puente Real, el parque construido a ambos márgenes o la avenida de Elvas ahora en desarrollo. Estas dos plantas están pensadas para que los pacenses acudan a ellas. Los planes de obra se adelantan unas semanas sobre las previsiones. Inicialmente tenían previsto acabar la demolición interior a finales de diciembre, pero los nuevos cálculos apuntan que estará terminada en el próximo puente de la Inmaculada. Quieren tener la tabiquería seca acabada a finales de año. Las fases se van perfilando conforme avanzan, pero la fecha de apertura está marcada para octubre de 2024. El hotel se inauguró en 1978 y han recuperado piezas que se van a reutilizar. Entre ellas, 60 teléfono góndola rojos con disco de números y ceniceros enormes. «Muchas de esas piezas las usaremos con otro contexto, como lámparas. Aunque el proyecto se está desarrollando por un camino distinto al rollo nostálgico setentero», explica el arquitecto. El diseño interior también está en manos del mismo estudio de arquitectura, que tiene a 20 personas trabajando en el proyecto.

