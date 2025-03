«Mi hija fue violada y no la atiende ningún psicólogo»

Acaba de cumplir 18 años y casi no sale de casa. Durante el día duerme y por la noche está despierta porque le da miedo ... la noche. Tiene miedo de cruzarse con su violador y de que vuelvan a atacarla. Su madre pide ayuda y denuncia que no consigue que la atienda un psicólogo.

Las quejas por la escasez de psicólogos en el sistema público son una constante. Esta misma semana la Secretaría General de Igualdad de la Junta ha denunciado que el Instituto de Medicina Legal de Badajoz solo tiene una profesional en plantilla. Desde la administración regional han indicado que esta falta de psicólogos retrasa hasta ocho meses los informes sobre violencia de género.

En el caso de Badajoz la afectada también está considerada víctima de violencia de género, y además menos cuando tuvo lugar el delito, pero su madre denuncia que la ayuda que le han prestado desde que sufrió la agresión sexual ha sido «esporádica».

Sonia (nombre ficticio) es la madre de la menor. Su hija fue violada hace poco más de un año cuando solo tenía 17 años. Asegura que desde el principio se sintieron desamparadas. «En la Guardia Civil no nos dijeron nada, no nos contaron si había asistencia o un psicólogo. Fue más tarde, en unos papeles que nos dieron, dónde encontré a dónde llamar».

Lo primero que hicieron fue pedir ayuda a su médico de cabecera. Este profesional logró que la víctima fuese atendida por una psicóloga del centro de salud, «pero no nos dieron muchas citas, la respuesta siempre ha sido, en todas partes, que no hay suficientes médicos y que tienen muchos pacientes».

Sonia denuncia que en este año la salud mental de su hija ha ido empeorando sin conseguir ayuda. «Tiene altibajos, está fatal. Tiene miedo y crisis de ansiedad y, por mucho que yo la sujeto, necesita más ayuda y no puedo», dice su madre angustiada.

«El sistema hace aguas por todos lados, hace unos días pedimos atención de nuevo porque el deterioro de su salud es preocupante y la especialista nos informó que no podía atendernos, que la carga de trabajo es mucha».

«Mi hija duerme durante el día y está despierta por la noche porque tiene miedo. Teme cruzárselo o que la hagan daño»

Esta pacense y su hija fueron derivadas al Instituto de Servicios Sociales de Badajoz y se llevaron, según explica Sonia, una desagradable sorpresa. «Nos dijeron que la psicóloga del centro de salud, que no conseguíamos más citas con ella, había mandado un informe diciendo que mi hija estaba bien».

Además de los profesionales del SES (Servicio Extremeño de Salud), esta familia también ha acudido a la Casa de la Mujer y al proyecto Pilar. Este último es un servicio para asistencia psicológica. En este caso de la hija de Sonia ha sido asistida como menor víctima de violencia de género. «Pero llama y no vienen a verla (es a domicilio). La última vez que mi hija vio a un psicólogo fue hace tres meses y cada vez está peor».

La salud de esta víctima es lo primero para su familia, pero Sonia también lamenta que la falta de psicólogos puede perjudicar el caso judicial que hay contra su presunto violador. «El fiscal ha pedido los informes y no los tiene, no se han hecho», dice Sonia que está representada en el juicio por el abogado Raúl Montaño.

No se lo puede permitir

Sonia lamenta que ha habido médicos que le han recomendado pagar de su propio bolsillo la asistencia de un psicólogo privado. «Pero yo, lo siento, no me lo puedo permitir. Tres consultas a la semana, que es lo que necesita, son 120 euros cada semana y no lo puedo pagar».

«Este es nuestro sistema sanitario y pone en evidencia la carencia en unos casos y la falta de profesionalidad o sensibilidad por otro, por todo ello, queremos reclamar un cambio radical en el sistema de las áreas mencionadas, ya que de nada vale lamentarse cuando ocurren situaciones indeseadas y todos y todas mostramos nuestro pesar», ha escrito Sonia en la queja que ha enviado por estos hechos. Pide a los políticos asistencia para su hija y que se mejore la ayuda, en general, a las personas que necesiten un psicólogo.