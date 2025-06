Hermanos de sangre y ahora también de riñón

Al hablar de su hermana Isabel, a Francisco Barrena se le empañan los ojos y no puede evitar que se escapen las lágrimas. Cuenta que ... siempre han estado muy unidos. Pero más aún desde hace ocho meses. Su vida cambió entonces cuando ella le donó uno de sus riñones.

A él los suyos le empezaron a fallar a los 20 años, cuando un análisis que le pidió el médico debido al excesivo cansancio que tenía desveló la existencia de nefronoptisis, una enfermedad renal hereditaria que provoca quistes en los riñones y provoca su necrosis hasta que el órgano muere.

«Esto se manifiesta en el último desarrollo, entre los 18 y los 20 años. Hasta entonces mis riñones funcionaban perfectamente», contaba emocionado Barrena en el acto que celebró ayer Alcer, la federación nacional que lucha contra las enfermedades de riñón. Tuvo lugar en el jardín del Hospital Universitario de Badajoz.

En este centro hospitalario fue donde el pasado 16 de octubre pasó por el quirófano, después de que lo hubiera hecho su hermana para donarle su riñón.

Un gesto que emociona a Francisco, aunque ayer intentaba contenerse. «Me hubiera gustado que mi hermana también viniera a este homenaje y me acompañara, pero trabaja por las mañanas y no ha podido estar aquí», explicaba.

Cuando comenzó la diálisis ella, su mujer y su padre se ofrecieron para donarle el órgano, pero tras numerosas pruebas fue su hermana quien resultó ser más compatible.

La sencillez con la que explica Barrena el proceso no quiere decir que no haya sido duro, pero eso no ha provocado que haya dejado de ser optimista.

«El médico ya me avisó cuando me diagnosticaron que la solución terminaría siendo el trasplante, pero debía cuidarme mucho para alargarlo lo máximo posible», subrayaba este joven de 33 años, que necesitó ser sometido a diálisis en 2023.

Aunque el proceso ha sido complicado, Francisco ha llevado la operación con optimismo, también le ha ayudado el hecho de que no tenía que acudir casi a diario al hospital para eliminar las sustancias nocivas de sus sangre porque tenía una máquina en casa para realizarse la diálisis peritoneal, que es un tratamiento para la insuficiencia renal que utiliza el peritoneo, la membrana que recubre la cavidad abdominal, como un filtro natural para eliminar residuos. «No tenía que ir al hospital, me conectaba a la cicladora, que es la máquina que te hace la diálisis en casa tres veces al día», cuenta.

Aunque los nervios anteriores a la operación eran inevitables, los hermanos Barrena estaban tranquilos. «A mi mujer sí le daba mucho miedo la operación, pero ese día ya pasó y lo hemos llevado muy bien».

Al día siguiente de la intervención su hermana Isabel ya recibió el alta, él en cambio pasó un tiempo en la UCI, a lo que le siguió varios días de aislamiento en una habitación. «No podía tener ningún tipo de contacto, pero lo llevé bien porque el confinamiento nos enseñó a vivir así», cuenta apenas ocho meses después del trasplante.

Aunque no ha podido volver al trabajo ya puede hacer vida normal, pero el proceso de recuperación es largo, aún así asegura que merece la pena. «Es pronto pero en el día a día ya noto mejoría porque tengo unas ganas de hacer cosas que antes del trasplante no tenía. Siempre estaba cansado, apagado y sin ganas de nada», zanjó.

Ampliar Francisco Barrena en el acto que Alcer celebró por el día del donante. ÁNGEL MÁRQUEZ

Su hermana es la responsable de que estos síntomas hayan desaparecido del cuerpo de Francisco, y también es quien le ha devuelto la oportunidad de vivir una nueva vida con Sandra Trinidad, su mujer, que ayer le acompañó en el Día del Donante. «Hasta ahora nosotros hemos tenido que dejar de hacer cosas por su enfermedad, y gracias al trasplante ahora tenemos la oportunidad de hacerlas», decía Sandra, a la que vivir de cerca el trasplante de Francisco la ha animado a hacerse donante de órganos. «Me gustaría que si algún día alguien se ve en esta situación pueda tener una oportunidad», explicó.

De solidaridad y humanidad habló ayer la presidenta de Alcer, Patricia García, que agradeció al personal sanitario del Hospital Universitario su labor para que los trasplantes sean una realidad en la región. Este año se ha alcanzado su máxima cifra con 103 intervenciones de este tipo.

Un olivo del jardín del hospital fue donde decenas de pacientes, familiares y sanitarios colgaron sus mensajes de agradecimiento, que algunos como el jefe de servicio de Nefrología del Universitario, Nicolás Roberto Robles, manifestaron en público. «Este año se cumplen 35 años del primer trasplante. Es de agradecer a los donante porque los órganos no se necesitan en el cielo, los necesitamos aquí».

Por su parte el presidente del colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, aseguró que la presencia de los trasplantados al acto es fruto de las virtudes de la sanidad pública y su «enorme» esfuerzo por los trasplantes.

Trasplante anónimo

Una sanidad en la que también confió Pilar Sánchez, a quién una hipertensión que le diagnosticaron a los 35 años, y que le provocó una insuficiencia renal, le ha obligado ahora con 59 a someterse a un trasplante. «Me trasplantaron en agosto. Yo he estado durante 18 años con mis riñones funcionando al 30%, fue hace tres años cuando comencé la diálisis y entonces entré en lista de espera para la operación», cuenta.

A ella este órgano le llegó por un donante anónimo, de quién asegura ser hermana de riñón porque gracias a este gesto a ella le ha cambiado la vida. «Estuve dos años esperando el trasplante pero cuando llegó el riñón fue todo muy rápido. Me llamaron a las nueve de la noche porque les había llegado el órgano, me fui al hospital y al día siguiente me operaron», recuerda.

Desde entonces, su vida ha cambiado por completo, aunque asegura que aún tiene que continuar con controles y revisiones, para ella lo más emocionante fue volver a ir al baño.