Heridos un hombre y una mujer tras la colisión de una moto y un coche en Badajoz

Lugar en el que ha tenido lugar el accidente entre un coche y una moto.

R.H. Jueves, 2 de octubre 2025, 17:00

Un hombre y una mujer han resultado heridos este mediodía tras la colisión de un coche y una moto en Badajoz.

Según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura se recibió una llamada a las 14.55 horas alertando de un accidente de tráfico en la calle Gonzalo Serrano, al lado de la clínica veterinaria Alcazaba.

Los afectados son un joven de 24 años, con contusión en el tronco, y una mujer de 28, con un latigazo cervical. Ambos han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz.

Se han desplazado al lugar de los hechos tres ambulancias, una medicalizada, otra de soporte vital básico y una convencional, del Servicio Extremeño de Salud y patrullas de servicio de la Policía Local.