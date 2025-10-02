Un motorista resulta herido tras chocar con un coche en Cáceres El afectado es trasladado al hospital tras sufrir múltiples contusiones

Rotonda en la que ha tenido lugar el accidente.

R.H. Jueves, 2 de octubre 2025, 16:29 | Actualizado 16:56h.

Un motorista de 64 años ha resultado herido este jueves tras chocar con un coche en la ciudad de Cáceres.

Según informa el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura se recibió una llamada a las 12.35 horas alertando de un siniestro vial en la Avenida Héroes de Baler, a la altura de la rotonda de Cruz Roja .

El afectado ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital Universitario de Cáceres tras sufrir múltiples contusiones.

Se han desplazado al lugar de los hechos una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y patrullas de servicio de la Policía Local.