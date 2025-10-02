HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rotonda en la que ha tenido lugar el accidente. GOOGLE MAPS

Un motorista resulta herido tras chocar con un coche en Cáceres

El afectado es trasladado al hospital tras sufrir múltiples contusiones

R.H.

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:29

Comenta

Un motorista de 64 años ha resultado herido este jueves tras chocar con un coche en la ciudad de Cáceres.

Según informa el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura se recibió una llamada a las 12.35 horas alertando de un siniestro vial en la Avenida Héroes de Baler, a la altura de la rotonda de Cruz Roja .

El afectado ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital Universitario de Cáceres tras sufrir múltiples contusiones.

Se han desplazado al lugar de los hechos una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y patrullas de servicio de la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  2. 2 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  3. 3

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  4. 4

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  5. 5

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  6. 6 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  7. 7 La Junta esperará al fallo de la Justicia sobre la gerente del Sepad investigada por fraude
  8. 8 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  9. 9 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  10. 10

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un motorista resulta herido tras chocar con un coche en Cáceres

Un motorista resulta herido tras chocar con un coche en Cáceres