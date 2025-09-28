Guardias civiles y jugadores gitanos se enfrentan por una buena causa en Villafranco El partido benéfico disputado este sábado recaudó más de mil euros para mejorar la estancia de los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil de Badajoz

Jugadores que se enfrentaron en el terreno de juego del estadio Inocencio Cortés.

Domingo, 28 de septiembre 2025

Guardias civiles versus primos gitanos. Una causa solidaria fue el motivo del partido de fútbol benéfico disputado este pasado sábado en el césped de Villafranco del Guadiana. Hasta la pedanía pacense se trasladó por la tarde un equipo de la Benemérita formado por veinte agentes de la Guardia Civil de Badajoz. En el estadio municipal Inocencio Cortés se enfrentaron los agentes con una selección de jugadores de la comunidad gitana.

Al evento asistieron como público unas 300 personas y con las entradas abonadas se recaudó un total de 1.025 euros. Este dinero irá destinado a mejorar la estancia de los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil de la capital pacense.

El encuentro se saldó con un 4-2 en el marcador a favor del equipo calé.

En la organización de la cita colaboró el Ayuntamiento pedáneo de Villafranco.

