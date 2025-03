Los 240 kilos de cocaína interceptados en Caya venían en un camión de empanadillas congeladas

El alijo de cocaína incautado en la madrugada del viernes al sábado en la frontera de Caya, en Badajoz, venía en un camión frigorífico que ... transportaba empanadillas congeladas, si bien los 240 kilos de droga, valorados en 26 millones de euros, estaban escondidos en los portapalés que llevan en los bajos estos remolques, tal y como marcaron los perros de la Unidad de Guías Caninos. Aunque el conductor, según su abogado, ha declarado no saber nada de semejante cargamento de droga, los policías han explicado esta mañana que este hombre, de cuarenta años, se bajó visiblemente nervioso de la cabina, entre otras razones porque no tenía su carné de conducir en vigor. Además, había sido suspendido con anterioridad por ingesta de sustancias estupefacientes al volante, antecedentes que pusieron en alerta a la policía.

Los agentes implicados en la operación han comparecido esta mañana en la Jefatura Superior de Policía, en Badajoz, para mostrar el alijo a los medios y explicar algunos detalles de una operación en la que la unidad canina ha sido decisiva. Los perros marcaron primero la cabina del conductor, donde presuntamente habría consumido droga con anterioridad, y a continuación señalaron los bajos del vehículo, donde finalmente se encontró este sábado de madrugada uno de los mayores alijos incautados en la región. El control tuvo lugar en el kilómetro 400 de la autovía A-5 durante una inspección rutinaria.

La operación, que ha sido bautizada como 'Thermoking' (marca de refrigeración y calefacción para el transporte de remolques), la llevaron a cabo entre 20 y 25 agentes agentes, tanto de la brigada provincial de policía judicial de Badajoz como de Seguridad Ciudadana,q ue son los que organizan este tipo de controles en la frontera con Portugal. En la rueda de prensa de este martes ha estado el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, que ha felicitado a los agentes; la jefa superior de policía de Extremadura, Elisa Fariñas; la subdelegada del Gobierno, Isabel Cortés; el jefe regional de operaciones, Manuel Veiga; el jefe de la Brigada provincial de la Policía Judicial de Badajoz, José María Gordillo; y el jefe del Grupo de Estupefacientes de Badajoz, Joaquín García. Estos dos últimos han sido quienes han ofrecido las explicaciones a la prensa.

Según han explicado, el operativo se montó a las 12 de la noche y una hora después dieron el alto a este camión. El jefe de la brigada judicial ha indicado que periódicamente realizan controles en la frontera de Caya y este era uno más aprovechando la obra que hay en la autovía, lo que permite encauzar el tráfico y facilita la tarea. «Al hacer un chequeo común -ha explicado José María Gordillo- se le pidió la documentación al conductor del camión y nos facilitó un carné que no valía para seguir conduciendo, por lo que se le pide que baje del camión y está verdaderamente nervioso, lo que infunde bastantes sospechas y es cuando procedemos a controlar el camión (en un área aparte para no comprometer la seguridad del tráfico) y es cuando aparecen los 240 kilos de cocaína, aparte de 80.900 euros (en una mochila)». Según les indicó el conductor, venía de Oporto y Vendas Novas. La policía, que está realizando pesquisas para ver si esto es cierto, no ha aclarado el destino que tenía el camión, aunque el abogado del conductor manifestó que este pertenece a una empresa de transporte de Valencia.

El dinero estaba en fajos de billetes de cincuenta euros en su mayoría y la droga envuelta en pastillas de aproximadamente un kilo cada una. Estas mostraban varios símbolos, como unos naipes, un toro, la marca de vehículos Jaguar, CR7..., distintivos que, según el jefe de Estupefacientes, Joaquín García, al igual que el troquelado, suelen estar relacionados cada uno con una organización diferente para, de este modo, saber qué coca es de mejor o peor calidad.

Ampliar José María Gordillo (Brigada judicial), el delegado del Gobierno José Luis Quintana, Joaquín García (Estupefacientes) y la jefa superior Elisa Fariñas esta mañana en Badajoz. / Casimiro Moreno

De momento se desconoce el destino que tenía esta droga, uno de los mayores alijos aprehendidos en Extremadura. En 2018, también en dos vehículos y en este caso en la zona fronteriza de Valencia de Alcántara la policía interceptó 300 kilos de cocaína, ha recordado esta mañana García.

El detenido, de nacionalidad española y con antecedentes, tras la instrucción del pertinente atestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión. En cuanto a la droga, esta será analizada para determinar su valor económico de una manera más precisa para tenerlo en cuenta durante el juicio.