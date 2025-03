El Ayuntamiento de Badajoz paga 252.000 euros para cubrir la falta de bomberos durante seis meses

El Ayuntamiento pagará 252.039 euros en horas extra a los bomberos por el periodo comprendido de agosto a diciembre. De esta manera, el Consistorio ... atiende los pagos por el llamamiento de personal para completar los turnos y cumplir con la normativa del número de efectivos que debe haber en el parque cada día. Esto es, 10+1 efectivos. Once bomberos, o diez y un telefonista.

La junta de gobierno del 12 de febrero autorizó los pagos, que son de 51.050 euros en agosto, otros 51.556 en septiembre, 44.653 euros en octubre, 52.318 euros en noviembre y 52.461 euros en diciembre.

Las actas no recogen cuánto se cobra por guardia, pero sí aparece la relación de bomberos. Ahí se puede ver que hay algunos efectivos que han percibido 582 euros extra en un mes, aunque a un bombero le corresponden 2.628 euros por sustituciones efectuadas en octubre. Se trata de turnos de 24 horas de disponibilidad en el parque.

En septiembre, el Ayuntamiento ya autorizó otros pagos desde abril hasta septiembre por 264.741 euros. Pero los dos últimos meses eran entonces previsiones. Ahora se aprueba la liquidación del pago.

Con este dinero, el Ayuntamiento suple la imposibilidad de organizar los turnos con la plantilla que existe, que ronda los 70 entre efectivos y mandos.

Ante la falta de agentes, el Ayuntamiento va tirando con guardias extraordinarias y sustituciones de compañeros. Desde 2017 se les reconoció el sistema de respuesta, que consiste en que pueden avisar a aquellos que estén fuera de servicio y que formen parte del turno más alejado de los salientes o entrantes para acudir en caso de necesidad. Fue este sistema el que se activó el día de la explosión en San Fernando, el pasado verano.

Hay un procedimiento abierto para incrementar los efectivos. El Ayuntamiento quería incorporar 14 agentes, pero solo diez han aprobado la oposición. Así que serán estos los nuevos bomberos. El proceso de incorporación se encuentra en sus últimos pasos, con las pruebas médicas y la presentación de documentación. Se espera que antes del verano estén incorporados.

En principio, ocho de los agentes iban a integrarse en la plantilla y los otros seis iban a formar una bolsa de la que tirar ante futuras jubilaciones. Finalmente, según explica Carlos Agama de Bomberos Libre, los diez agentes se integrarán en la plantilla.

Con estos nuevos efectivos, se espera paliar la carencia y no realizar tantos llamamientos de servicios extra como los que se pagarán en las próximas semanas.

Además, el Ayuntamiento ha paralizado el proceso para la privatización de la centralita. Con estos nuevos efectivos se entiende que será suficiente para atender los trabajos de calle y, también, responder a las llamadas telefónicas.

A pesar de que la licitación argumentaba la externalización porque los bomberos invierten 6.700 horas en atender el teléfono y eso costaba más que contratar a una empresa, finalmente el Consistorio ha decidido que los bomberos sigan atendiendo las llamadas. Argumentan que los efectivos ya realizan esta tarea. Cuando licitaron el contrato, ya había tres operadores en la plantilla.

Estos tres operadores, como han denunciado numerosas veces los sindicatos, no son suficientes para atender todos los turnos los 365 días del años, por lo que el personal operativo preparado para emergencias o incendios se ve en ocasiones obligado a atender la centralita. Con la subcontrata, el Consistorio quería acabar con este problema. Pero entonces los sindicatos plantearon otro dilema: les preocupaba que las personas contratadas por la empresas responsables no tuvieran formación en emergencias o no conocieran en profundidad el callejero de Badajoz.

Por este motivo, el Gobierno local apunta al final al interés general para paralizar la privatización.

243.384 euros para la Policía Local

El Ayuntamiento reserva 243.384 euros para pagar los servicios extraordinarios que cumplan los agentes de la Policía Local desde el 10 de febrero hasta finales de diciembre de este año.

Así lo acordó la junta de gobierno local en su reunión del pasado 6 de febrero. El salario anual de los agentes incluye la realización de cinco turnos extraordinarios en todo el año, pero a partir de ese día los cobran.

Los concejales aprobaron el pasado mes la cuantificación del gasto para las actividades en fines de semana y cumplir también un número de servicios por imprevistos, como pueden ser sustituciones, bajas o vacaciones.

La Intervención hizo constar que los turnos cumplidos en enero se realizaron sin autorización previa.

Como se recordará, el domingo 28 de enero no todos los agentes convocados acudieron a su puesto de trabajo argumentando bajas médicas. Esto hizo que el Ayuntamiento suspendiera la Vuelta al Baluarte, que es una de las pruebas deportivas más populares de la ciudad y que atrae a muchos visitantes.

Esa ausencia se relacionó entonces con una reclamación salarial e hizo temer que se repitieran las bajas en Carnaval. No ha sido así y el alcalde, Ignacio Gragera, está en conversaciones con los sindicatos para lograr mejoras salariales para los empleados municipales, aunque no se ha especificado qué grupos se verán beneficiados.

Hace solo unos días, UGT, CC OO y USO desvelaron que han realizado una propuesta para desbloquear el conflicto laboral. Este, de salir adelante, debería quedar recogido en los próximos presupuestos o, al menos, establecer un calendario para los próximos años.