Los bomberos de Badajoz pueden escalar hasta 37 metros en caso de incendio

Una de las preocupaciones de la población, sobre todo tras el incendio mortal de Valencia, es la capacidad que tienen los bomberos de Badajoz ... para acceder a edificios de gran altura.

Pese a que la Badajoz no posee grandes edificios, el incendio de Valencia a despertado la curiosidad en muchas de las personas que viven en las plantas superiores de los inmuebles, como Davina Granero.

La mayoría de edificios que hay en la ciudad apenas superan una decena de pisos verticales. De hecho el edificio de más altura que tienen los panceses no es de viviendas sino administrativo. Así lo ha confirmado a HOY el jefe de bomberos de Badajoz, Basilio González. «El edificio más alto es el S.XXI con 50 metros y 17 plantas», explica.

Una altura que no podrían alcanzar con sus escalas ya que estas llegan hasta los 37 metros, pero esto no supone un problema para González, que asegura que este edificio cuenta con su propio sistema de seguridad porque así lo requiere la normativa contra incendios aprobada en el año 2006.

Además, para el jefe del parque de bomberos, también es importante que la Torre de Caja Badajoz, así es como se le conoce de manera popular, es un bloque de oficinas y no de vivienda, donde la posibilidad de un fuego es mayor.

Basilio explica que ni el parque de bomberos de Badajoz, ni los de otras ciudades, cuentan con escalas que tengan la altura suficiente para trepar hasta las plantas más elevadas de muchos bloques. «Es imposible tener escalas de gran tamaño porque esto dificultaría mucho la circulación por las calles», asegura.

Las escalas de mayor altura alcanzan los 50 metros. Una altura a la que no llegan los bomberos pacenses que por el momento cuentan con una de 37, que esperan ampliar pronto. «Próximamente vamos a comprar una de 42 metros. Pero aún así habrá edificios a los que no se pueda llegar, y no es por problemas de escala, sino por problemas de accesibilidad».

No salir de casa

En cuanto a la actuación en caso de incendio Basilio subraya la importancia de permanecer en la vivienda siempre que no sea esta donde se ha originado el fuego.

«Si es un edificio de varias plantas lo importante es que los inquilinos permanezcan en sus casas. Es importante que dejen libres las vías de acceso para que los bomberos hagamos nuestro trabajo», destacaba.

Es peligrosos que los vecinos de las plantas superiores intenten salir porque se van a encontrar con el humo al bajar y «esto es una trampa mortal», destaca González. Que asegura que el peligro es el mismo para los inquilinos de las plantas inferiores que al salir obstaculizan la entrada. «En el 99% de los incendios se está seguro dentro de la vivienda»