Gragera agota en seis meses la luna de miel de la mayoría absoluta

Catorce de 27 concejales otorgaron los pacenses al alcalde, Ignacio Gragera. Recién llegado al PP, recuperó para el partido una mayoría absoluta que los populares ... habían perdido en 2013, en las primeras elecciones sin Miguel Celdrán.

Sin necesidad de pactar con otras fuerzas tras el 28-M, todo hacía presagiar que el alcalde daría un impulso a la ciudad. Las esperanzas crecieron cuando los populares tomaron el control de la Junta de Extremadura. Con las dos administraciones bajo el mismo partido, se esperaba que las oportunidades se dispararan para la ciudad. Pero no ha sido así.

Al alcalde se le han multiplicado los frentes en estos seis meses. Aquí, una selección de los problemas que han dado por finalizada la luna de miel de Gragera con la ciudad.

La Junta, sin inversiones para Badajoz

Los primeros presupuestos de María Guardiola en la Junta han eliminado las obras de la Ronda Sur y no recogen ni un euro para rehabilitar la Alcazaba. Tampoco hacen mención a la reforma del Hospital Provincial, ni a recuperar las zonas aún degradadas por la riada, ni medidas para acabar con la plaga de nenúfar en el río Guardiana. Guardiola no apuesta por grandes proyectos en Badajoz que tarden en materializarse y que el Ayuntamiento no puede afrontar solo. En Cartas a la Directora de HOY y Tribunas de Opinión, los pacenses han mostrado su rechazo a unas cuentas escasas y, además, han echado de menos un tono más reivindicativo por parte del alcalde.

Este ha sido el punto de inflexión de un candidato que hizo suya la premisa de que el PSOE no invertía en Badajoz lo que necesitaba la gran ciudad extremeña. Gragera solo ha vuelto a hablar del centro de energías renovables (Ciere), del que hizo bandera desde su aterrizaje en la alcaldía, cuando reclama inversiones a Pedro Sánchez. Pero no para pedir el apoyo a la Junta como antes.

Tampoco se quejó cuando tuvo que cerrar el Museo del Carnaval en un buen mes para el turismo, como es diciembre, porque la Junta le retiró la subvención.

Ampliar Vehículos circulan por la Ronda Sur, cuyas obras no tendrán continuación en 2024. HOY

Los presupuestos, tarde como siempre

Entre las prioridades de Gragera se encontraba presentar y aprobar los presupuestos municipales de 2024 antes de terminar 2023, dado que la ciudad funciona con las cuentas prorrogadas de 2022 y se ve obligado a llevar a pleno constantes modificaciones. Quería tener una previsión con las necesidades actuales de la ciudad y el inicio de proyectos que quiere desarrollar en estos cuatro años. Pero la inercia municipal y la sobrecarga de los funcionarios lo han impedido. Así que empieza 2024 con los números prorrogados de hace dos años. Otras ciudades, como Cáceres, han aprobado las suyas esta semana. El Ayuntamiento de Badajoz ni las ha presentado. Llegarán tarde, como lleva sucediendo desde el año 2002.

Aunque, por otro lado, Gragera ha aprobado una nueva edición del plan de impulso con 72 actuaciones por casi 26 millones de euros. Entre los proyectos más ambiciosos figuran una piscina en Gévora y la recuperación del parque de la Legión.

Reorganización por la salida del primer teniente de alcalde

El alcalde termina el año con la renuncia de su primer teniente de alcalde, Antonio Cavacasillas, que se queda en Madrid como diputado. Su salida implica la entrada de un nuevo edil y la reorganización del equipo, dado que solo seis meses después de iniciar mandato tendrá que nombrar otro primer teniente de alcalde y un nuevo delegado de Servicios Sociales, Mujer y Mayores. Supone un parón para estas áreas, dado que el nuevo concejal tendrá que tomar contacto con ellas. Eso sí, elimina la bicefalia que se había creado con Cavacasillas, que es el jefe del partido en la ciudad y estuvo a punto de ser candidato. Ahora, solo hay una cara del PP en Badajoz y es la de Gragera.

Cero puestos de trabajo de los 2.000 previstos en Amazon

La apuesta de Amazon por la plataforma logística del Suroeste Europeo promovía hasta 2.000 puestos de trabajo cuando estuviera a pleno rendimiento, y 500 de inicio. Las grandes promesas empresariales fueron una baza en la campaña del 28-M. Para el PSOE porque la Junta impulsaba su llegada, para el PP porque el Ayuntamiento había agilizado los permisos. Pero en octubre se supo que Amazon aparcaba el proyecto sin fecha. Por otro lado, Phi4Tech y su fábrica de supercondensadores es el argumento de las constructoras para el desarrollo inmobiliario de la margen derecha. Aunque esta empresa ha logrado financiación del Perte, no ha comprado el suelo de la plataforma logística del Suroeste Europeo ni ha iniciado las obras.

Ampliar

Las constructoras dejan las obras a medias

El alza en los precios de la construcción y las ansias de firmar un contrato con el Ayuntamiento incluso con un coste muy ajustado han paralizado grandes proyectos. La piscina de la margen derecha es el mejor ejemplo, que lleva más de año y medio sin operarios mientras avanzan los trámites municipales y judiciales de disolución de la UTE que realizaba la obra.

Otros proyectos están encallados en problemas similares, relacionados con la liquidez de las empresas. Las obras del antiguo matadero, que empezaron a derribar en agosto de 2021 para construir una nave municipal, y la urbanización del Campillo están paradas.

De la rehabilitación al miedo de los vecinos de la zona histórica

El Campillo es la punta de lanza de la rehabilitación de la zona histórica desde hace más de una década. La paralización de las obras es la puntilla a unos meses en los que la inseguridad no ha hecho más que crecer. El aumento de la venta de drogas, la proliferación de drogodependientes durmiendo al raso y los robos en bares han hecho que se extienda el miedo entre sus vecinos. Hay también problemas de urbanismo, con ruinas y solares abandonados convertidos en fumaderos. Acaba de nacer una nueva plataforma (Proccab) para exigir a las administraciones más inversión e implicación en sus calles. La creación del Consorcio está aún en sus últimos pasos y no lo ha podido firmar.

Ampliar Fachada en pie en el Casco Antiguo de Badajoz. HOY

Una oleada de robos con dos cacos armados en moto

Badajoz suele relucir como una ciudad con pocos sucesos, pero una oleada de doce robos a punta de pistola entre noviembre y diciembre hicieron saltar las alarmas. La Policía Nacional ha detenido a una persona relacionada con algunos de esos sucesos, pero la falta de agentes de la Policía Nacional y Local ha quedado de nuevo al descubierto.

Rebelión controlada en el Ayuntamiento

El alcalde sí ha logrado controlar la rebelión de los trabajadores municipales a raíz de una subida salarial pactada y después anulada con la Policía Local cuando aún estaba en Cs, en el verano de 2022. Los policías locales mantienen algunas medidas de presión para cobrar atrasos y lograr más salario, como negarse a prestar servicios voluntarios. El sindicato ha asegurado que la falta de agentes ha dejado la ciudad sin grúa, radar y sin controles de alcoholemia con frecuencia.

Carreras para no devolver dinero a Europa

El Ayuntamiento ha dado un acelerón para invertir los 18,5 millones de los fondos europeos Edusi. El corredor verde o los baños del río están terminados. Pero Gragera ha admitido que otras actuaciones, como la rehabilitación del parque Padre Eugenio en la UVA no se realizará totalmente. Aún falta por conocer el balance en el que se indique el dinero a devolver por falta de ejecución.

El colegio Manuel Pacheco, sin calefacción

Pero si hay un detalle que revela los problemas internos del Ayuntamiento en la gestión diaria es que el colegio Manuel Pacheco, en Suerte de Saavedra, no ha podido encender la calefacción en diciembre porque el Ayuntamiento no ha comprado el combustible. El pélet ha llegado en vacaciones.

Ampliar Colegios Manuel Pacheco, en Suerte de Saavedra. HOY

Las asociaciones, molestas por no recibir la subvención anual

Los comerciantes están molestos por el escaso apoyo que han encontrado este año en el Ayuntamiento. Así lo han afirmado las asociaciones de centros comerciales abiertos de San Roque, Casco Antiguo y Menacho. Denuncian que no han podido organizar actividades navideñas porque no han recibido la subvención anual.

Huelga en Carnaval: calles sucias y contenedores llenos

Los trabajadores de las contratas municipales tienen sus propias afrentas. Los de FCC, que limpian las calles, amenazan con ponerse en huelga en Carnaval si no les suben el sueldo.