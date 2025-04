El Gobierno destina 6,5 millones de euros a la compuerta del azud de la Granadilla en Badajoz

El azud de La Granadilla tendrá compuertas para poder desaguar. El Gobierno ha destinado 6,5 millones de euros para esta obra que servirá, ... entre otros funciones, para mover los lodos del fondos del Guadiana y así luchar contra las especies invasoras, como en nenúfar mexicano.

La obra consistirá en crear un canal de salida del agua, una especie de túnel y unas compuertas para poder bajar el nivel del río lo suficiente. Aprovechando la intervención en esta presa también se reparará el hormigón y se demolerá una escala para peces antigua que está en desuso.

Actualmente el nenúfar mexicano es la planta invasora más visible en el río a su paso por Badajoz. Hay 77 hectáreas de esta planta, lo que supone cubrir un tercio del río en su tramo urbano.

La gran dificultad que hay para acabar con esta especie es que sus raíces llegan hasta los lodos del río, puede crecer sin problemas en cualquier zona con menos de tres metros de profundidad.

En Badajoz, entre los azudes de La Pesquera y La Granadilla hay una enorme cantidad de lodos porque estas presas impiden que se muevan y se acumulan en el tramo urbano. Con los aliviaderos actuales que hay en estos azudes el movimiento de agua no es suficiente para afectar al fondo. A esto se une que se trata de una zona agrícola, por lo que los lodos están llenos de nutrientes de los que se alimenta el nenúfar.

El nenúfar mexicano es muy difícil de erradicar, entre otras razones, porque segarlo no sirve de nada. Se ha en ocasiones, por ejemplo para las competiciones de piragüismo, pero las raíces permanecen en los lodos y la hoja que flota vuelve a crecer en solo siete días.

Ante esta situación el Gobierno, mediante la Confederación Hidrográfica del Guadiana, está buscando una solución para eliminar el nenúfar. Sin embargo la respuesta tardará en llegar. No se sabrá nada hasta 2025 que es lo que tardarán en terminar un estudio de impacto ambiental y el análisis de las distintas alternativas que hay para eliminar esta especie invasora. Una de las opciones es el dragado completo del río, pero es muy costoso y supone un gran impacto ambiental.

Mientras llega esta posible solución, el Gobierno ha optado por crear compuertas en ambos azudes. Eso permitirá que se pueda aliviar más agua y con más fuerza y los lodos se moverán, eliminando el suelo que permite crecer el nenúfar. Si no hay lodos a menos de tres metros de profundidad, no habrá nenúfar.

La Pesquera

El primer paso ha sido crear unas compuertas en el azud de La Pesquera, aguas arriba del Pico del Guadiana. En este caso la obra cuesta 2,2 millones de euros y ya han comenzado los trabajos. Terminarán en mayo de 2024 si se cumplen los plazos. Entonces habrá en La Pesquera una compuerta de 10 metros de longitud por 2,75 de altura que permitirá el paso de un caudal de 60 metros cúbicos por segundo.

Ahora llega el turno de las compuertas de La Granadilla, una obra más grande y más compleja debido al tamaño de la presa. El Gobierno ha dado el primer paso al destinar 6,5 millones de euros a la obra. Los siguientes trámites serán sacar a concurso la redacción del proyecto y posteriormente la ejecución del mismo. Aún no hay fecha para que comiencen las obras que, además, no serán fáciles porque se trata de una zona ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) e incluida en la Red Natura 2000, es decir, que estará controlada para no impactar en la fauna de lla zona.

El pliego de condiciones de licitación recoge que actualmente el azud solo puede vaciarse, como máximo, hasta la cota 158,70 (1,80 metros bajo el umbral de vertido). «Modificar esta situación es complicado», indica el proyecto, ya que pasan tuberías que van a la EDAR (Estación de Aguas Residuales) que hay junto al azud.

«Esta situación impide el vaciado del azud para permitir la realización de tareas de limpieza en los cauces, retirada de sedimentos y depósitos de avenidas y dificulta y encarece enormemente el control y la eliminación de especies invasoras que han colonizado el tramo urbano de Badajoz, especialmente el nenúfar mexicano», reconoce el estudio previo.

Las obras

El objetivo de la obra, por tanto, es aumentar capacidad de descarga del azud. Para ello se realizarán varias tareas. La primera y más laboriosa crear un canal de descarga, una especie de túnel que incluirá una intersección con la tubería de las aguas residuales.

Además crearán boquillas aguas arriba y abajo y compuertas para descargar. Estarán mecanizadas y habrá una pasarela que llegue a este punto. También un vial de acceso que llegue hasta la zona desde el Club de Piragüismo.

La instalación de las compuertas, según indica el proyecto, servirá para hacer otras obras accesorias que están pendientes en el azud. Repararán la escala de peces que se construyó en 2013 y que tiene algunos daños y se demolerá la escala antigua, que está cerca de la EDAR. También se reparará parte del hormigón del azud.

En la licitación el Gobierno anuncia que su intención es pedir ayudas para costear parte de los 6,5 millones de euros. En concreto se remiten a dos líneas de subvenciones europeas: los fondos Next Generation (fondos covid) y los Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), ya que tienen líneas específicas sobre medioambiente.