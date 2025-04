Manuel Naharro Gata (Badajoz, 1986) defendió la postura del PP este jueves en la Asamblea para rechazar la intención de Vox de derogar la ... ley LGTBI en Extremadura justo cuando cumple diez años. Al final de su segunda intervención, tras un debate muy tenso entre populares y socialistas ante el discurso de Vox, Naharro reflexionó sobre los insultos a los homosexuales y contó que su pareja se llama Carlos. En esta charla, el alcalde de Valencia del Mombuey desde 2015, presidente provincial del PP en Badajoz y vicepresidente segundo de la Asamblea habla de la lucha interna que libró durante años y advierte que allí donde no entran las leyes, en el fuero interno de cada uno, es donde los debates retrógrados hacen más daño.

–¿Considera que salió del armario en la Asamblea el jueves?

–No me gusta hablar de mi vida privada desde la tribuna, pero es que viendo los derroteros por los que iba el debate, entendí que era el momento de sacar ese tema.

–¿No lo llevaba preparado?

–Nada. No me esperaba en ningún momento que el PSOE fuera a dedicar toda su intervención a atacar al PP y a la presidenta María Guardiola. Si estamos todos de acuerdo en defender la ley LGTBI en Extremadura, pues céntrate en el que intenta cargarse la ley (Vox), no te centres en el partido que aprobó esa ley en el Gobierno hace diez años y que obviamente no íbamos a derogar.

–¿Qué pasó para que decidiera hablar de usted en la tribuna?

–Que sentí lo que suele ocurrir con los discursos de izquierda, que tratan de capitalizar al colectivo LGTBI como también lo hacen con el 8-M. Ser del colectivo LGTBI no te hace ni de izquierda ni de derecha. Muchísima gente LGTBI no se ve representada en las políticas del PSOE ni en las de Podemos, y ellos no pueden capitalizar a todo el colectivo porque en este hay gente de todas las ideologías. Mi pensamiento a la hora de elegir una opción política no va en mi identidad de género o en mi preferencia, sino va por otras cosas como cualquier otro ciudadano: economía, libertad, progreso, sanidad, educación...

–Y cuando ya lo había dicho, ¿qué pensó?

–Cuando acabé la intervención tuve que avisar a algunas personas. Tuve que decirle a Carlos, mi pareja, que lo había nombrado. Su respuesta fue normal, aunque no esperaba que yo saliera allí con esas ayer.

–¿A nadie más?

–También llamé mi madre, y le dije: «Todo bien, ¿no?». Y me dijo: «Sí, todo bien, todo perfecto». Y ya está. Y a nadie más porque en mi círculo, mis amigos, lo saben.

–Usted mencionó que la ley LGTBI protege a personas que se sienten acosadas desde pequeñas por ser distintas, ¿tiene esas experiencias?

–En mi vida, nada. Hoy te pueden llamar maricón y gordo, que no se debe utilizar esas palabras, pero hay diferentes formas de utilizarlas y soy de la opinión de que alguien en un calentón puede decir una tontería y no pasa nada. En mi pueblo no me he sentido rechazado ni mucho menos hasta el punto que mis vecinos me han elegido como su alcalde por tercera vez. Yo creo que la sociedad va por ahí. Lo que me preocupa es que en vez de ir avanzando y normalizar algo que es normal, pues encontrarme discursos de odio que se están instalando hoy. Y yo creo que eso nos lo tenemos que hacer mirar sobre todo en política. Abrir esos debates por intentar pescar votos solo consigue crispar a la sociedad, y si se sigue por esa línea volvemos a irnos a los extremos cuando los extremos nunca son buenos, ni para un lado ni para el otro.

–Muchos votantes de Vox eran votantes del PP hace tres días, ¿entiende la postura de Vox?

–No lo entiendo. Intentan derogar la ley LGTBI de Extremadura con los argumentos de la ley trans nacional, que no es la misma. Ahí demuestran que no se han centrado en Extremadura, que es para lo que nos pagan en la Asamblea. Vox se centra en temas que ellos piensan que le pueden dar un rédito electoral, pero yo creo que se equivocan. Así que haría la pregunta a la inversa: ¿cómo se sintieron sus votantes ayer?

–Vox y PSOE le recordaron a María Guardiola que necesita a Vox para gobiernar y que no tiene problemas en sentarse con ellos.

–Nosotros no necesitamos a Vox a cualquier precio. Ellos podrán recordarlo, pero eso son nuestros hechos. Hay ciertas línea roja que no vamos a pasar, de verdad que no vamos a pasar, y esta es una de ellas.

–El PP recurrió el matrimonio homosexual en época de Rajoy. ¿Cómo lo vivió?

–El recurso del Partido Popular no fue contra que dos personas del mismo sexo se pudieran unir y tuvieran los mismos derechos que las parejas heterosexuales, sino en el nombre que recibiera no fuese matrimonio. A toro pasado, fue un claro error. Y yo creo que los políticos deben estar para reconocer sus propios errores. Y hasta el punto se enmendó que la ley LGTBI de Extremadura fue aprobada por un gobierno del PP, con José Antonio Monago como presidente, y por unanimidad de los tres partidos presentes en aquel momento.

–Antes decía que nunca ha sufrido acoso, pero no sé si recuerdan alguna situación del instituto, que es la fase más dura.

–Acoso yo no lo llego a sentir. Pero sí que hay un momento de tu vida en que tu mayor enemigo eres tú mismo. Eres tú el que te cohíbes, eres tú el que te cortas por el qué dirán, por los miedos de reconocer lo que realmente eres. Y no hay peor enemigo que tú mismo. Porque te hace vivir una vida que no es la tuya y aparentar lo que tú no eres. Un acoso tiene que ser duro, no lo dudo. Pero sí digo que es duro cuando intentas ser lo que no eres constantemente por el miedo al qué dirán. La legislación está para seguir el acoso, para cuando se intenta menoscabar a alguien por ser lo que es. Para lo que no hay legislación y entra dentro del interior de cada uno es para no tener miedo interno, y ese es el problema con abrir estos debates.

–Usted empezó la segunda intervención diciendo que no iba a volver a sufrir un chantaje. ¿Ha sufrido algún chantaje?

–No voy a entrar ahora si he sufrido chantaje, pero sí estoy dispuesto a no sufrir ningún chantaje porque no vale para nada.