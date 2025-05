Gallardo: «Si alguien piensa que me va a doblar las piernas, está muy equivocado»

«Si alguien piensa que me va a doblar las piernas, está muy equivocado». Es el mensaje que ha querido lanzar este jueves el ... presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, tras conocerse que la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa contra la institución provincial y el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por el contrato de este último.

El presidente provincial relaciona la denuncia original presentada por la organización Manos Limpias y basada en «recortes de prensa» con una presunta influencia y subvenciones aportadas por el PP extremeño poco después de que él se convirtiera en secretario general del PSOE de Extremadura.

«Esa denuncia (de Manos Limpias) se hizo después de recabar noticias falsas de pseudomedios de Madrid y después nos enteramos que esos pseudomedios habían sido financiados previamente por la Junta de Extremadura con más de 70.000 euros», ha dicho el jefe de los socialistas extremeños. «Esto es una cacería política de la derecha y de la ultraderecha que, cuando no tienen capacidad, porque no tienen proyecto para esta tierra, entienden que la mejor forma de eliminar al adversario político no es presentando un proyecto ilusionante para esta tierra, sino eliminando al adversario político«.

Por eso, ha querido enviar ese mensaje de que «si alguien piensa que me va a doblar las piernas, está muy equivocado» porque todo esto le da «mucha más fuerza para seguir combatiendo el peor gobierno que ha tenido esta tierra nunca».

Miguel Ángel Gallardo ha valorado este jueves el escrito de la Fiscalía en la línea que defiende desde que comenzó la instrucción hace prácticamente un año. «Cuando uno nada hace, nada teme». Y, en este sentido, ha añadido que «el escrito de la Fiscalía viene a definir claramente que no hay ningún indicio (de delito), que todo son conjeturas y que no hay delito».

«Y alguien me podría preguntar, ¿está contento? Pues no, no estoy contento, creo que simplemente se ha hecho justicia. Se ha hecho justicia en un caso que ha hecho mucho daño personal y mucho daño reputacional«. Sobre todo, a la Diputación de Badajoz, que para Gallardo ha actuado de forma »impecable«.

El presidente de la Diputación pacense, para el que las acusaciones populares piden tres años de cárcel por este caso, ha dicho que «en dos días hemos visto dos novelas, una de carácter de ficción, que es la que presentó ayer las acusaciones populares y todo lo que viene siendo el relato de de todo este proceso, novela de ficción pura y dura, y la novela de carácter histórica y realista» que dibuja la Fiscalía en su escrito para pedir la revocación del auto que le deja al borde del banquillo.