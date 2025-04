El futuro del periodismo de conflictos, a debate en Badajoz

Rubén Bonilla Badajoz Martes, 15 de febrero 2022, 07:40 Comenta Compartir

Juntar al director de la revista 5w, Agus Morales, el fotoperiodista ganador del Primer World Press Photo 2021 en la categoría de Temas Contemporáneos, Pablo Tosco, los corresponsales Natalia Sancha, Jacobo García, Salud Hernández-Mora y Gonzalo Domínguez, y a la directora general de la Fundación porCausa, Lucila Rodríguez-Alarcón para hablar de periodismo y conflictos internacionales no es fácil. Tal vez en una ciudad como Madrid o Barcelona. Y tampoco es muy común. Pues esa es la suerte que van a tener Badajoz este 16 y 17 de febrero con las jornadas 'Revelando conflictos. Periodismo y comunicación para la cooperación internacional' que se celebrarán en la Facultad de Ciencias de la Documentación y de la Comunicación.

El congreso también contará con la presencia del periodista extremeño Ángel Sastre, Medalla de Extremadura en 2019 y premio Extremeño de HOY, que es además el director de las jornadas. El periodista nos cuenta que este ciclo salió de unas charlas virtuales que realizó la Junta de Extremadura con diferentes personalidades extremeñas de diferentes ámbitos para dar más visibilidad a la región y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (Aexcid) y la Fundación Yuste recogieron el guante para que se celebrara en la capital pacense. «Extremadura es mi tierra y me siento orgulloso de ello. Considero que hay mucho que construir y hay mucho potencial, tanto humano como profesional. «Dentro de lo que es mi ámbito, la comunicación y el periodismo, me gustaría intentar motivar e incentivar a los periodistas que vienen, que saben hacer muchas cosas que nosotros no sabemos a nivel tecnológico, darles una motivación, sin un mensaje negativo pero también realista, de cómo seguir haciendo lo que nos encanta y nuestra pasión y poder seguir mostrando estas realidades que están aquí a las puertas de nuestras fronteras». El de Don Benito muestra pasión por su profesión y se le nota entusiasmado con poder inculcar a los estudiantes de periodismo una vertiente de la comunicación para que «pudieran seguir el camino de muchos de los periodistas que se están juntando esta semana en la región y enfocar sus carreras especializados en conflictos (desigualdad, cambio climáticos, procesos migratorios)».

Sastre también destaca el esfuerzo que hacen muchos de los participantes. «Alguno viene todavía con polvo de Irak y viajará hasta Badajoz nada más bajarse del avión. Natalia viene desde Bruselas... Que esta gente haga el esfuerzo para mí es un agradecimiento y un honor. Me hace muy feliz», añade. Los nombres de los participantes ha hecho que las entradas presenciales se agotaran en poco días aunque siguen abiertas las virtuales.

Ángel Sastre no será el único participante de Extremadura en las jornadas. Las conferencias contarán, el jueves, con una mesa compuesta por tres extremeños que expondrán las dificultades a las que se enfrentan a la hora de encontrar oportunidades para desempeñar sus proyectos tanto dentro como fuera de la región y cómo consiguen sacarlos adelante. Se trata de la periodista especializada en cooperación internacional y derechos humanos, Silvia Arjona, quien actualmente reside en Colombia; Roberto Palomo, reportero independiente que trabaja principalmente para El País; y la fotógrafa Blanca González, autora de las exposiciones 'Gitanas de Badajoz' o 'Mi familia', y que actualmente trabaja en el Ayuntamiento de Badajoz.

«Periodismo y comunicación social pueden aportar mucho a la cooperación internacional» Silvia Arjona, 37 años

Silvia Arjona, de 37 años y natural de Jaraíz de la Vera, ve las jornadas como una oportunidad única para abordar asuntos tan importantes y necesarios sobre qué papel juega el periodismo y la comunicación social en países y situaciones de conflicto y para la cooperación internacional. «Creo que ambas herramientas pueden ser un canal no solo informativo, sino también que aporte valores, cambios de paradigmas y, sobre todo, que contribuya a la resolución de conflictos, tanto violentos como 'noviolentos'. La cantera de profesionales que estarán en el evento son ejemplos de que el periodismo y la comunicación social pueden aportar mucho a la cooperación internacional entre países o entre regiones y que desde las academias, administraciones públicas y gobiernos se le debería dar más valor y apoyos a quienes, de algún modo, deciden construir paz a través de sus textos, imágenes y trabajos comunicativos de distinto tipo».

La jaraiceña lleva más de seis años en Colombia y actualmente trabaja en el proceso de reincorporación del Acuerdo de Paz (firmado hace cinco años), aportando como comunidad internacional a la reconciliación entre las partes del conflicto armado y político colombiano. Pero también ha trabajado, desde la comunicación y el periodismo, con organizaciones de defensa de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y asociaciones campesinas y de mujeres, especialmente. «Sus trayectorias y aprendizajes de lucha y resistencia han sido mi anclaje para informar sobre las experiencias de paz que hay en Colombia, aunque en los territorios aún se vive la guerra».

«Tengo que ir al terreno para poder descubrir la realidad y sentir o ponerme en la situación de las personas que entrevisto» Roberto Palomo, 31 años

El periodista Roberto Palomo también destaca el elenco de profesionales con los que contará las jornadas. «Es un lujo tanto para la universidad y los estudiantes como para el público en general, ya que vienen personas muy consagradas que realizan un trabajo muy interesante a nivel internacional y nos podrán acercar a realidades de los territorios y de los conflictos que cubren». Palomo se muestra orgulloso de que hayan contado con él para el evento. «Muchos de ellos eran referentes para mí, se trata de gente a la que he admirado, y estar sentado con ellos me indica que estoy en el buen camino y que tengo proyección». El periodista extremeño está enfocado en los reportajes, para poder investigar, dar voz a las personas que sufren un problema. «Hacer un trabajo que pueda contextualizar lo que quiero contar. Eso significa que me lleva más tiempo, que tengo que ir al terreno para poder descubrir la realidad y sentir o ponerme en la situación de las personas que entrevisto. Esto es importante: poder humanizar para que el público pueda empatizar y ponerse en el lugar de la otra persona.

Palomo espera que los estudiantes vean que hay muchos caminos dentro del periodismo y la comunicación. «No hay una fórmula exacta, cada uno va buscándose la vida un poco y van surgiendo diferentes oportunidades. Es importante que comprendan eso para a partir de ahí incentivarlos y que ellos tengan la iniciativa para ponerse a trabajar en un proyecto o enfocar su carrera en el ámbito que más les interese o que mejor les venga. Esto es un poco ir probando: ensayo-error».

«Parece que muchas veces te tienes que ir fuera para contar grandes historias y en realidad las tenemos cerca. Solamente hay que saberlas ver» Blanca González, 26 años

A la fotógrafa Blanca González, 26 años, le parece muy interesante que se celebre en la ciudad pacense las jornadas. «Tener la oportunidad de que todos estos profesionales vengan a la ciudad es algo que deberíamos agarrar para que se sigan haciendo este tipo de eventos aquí». González defiende el periodismo de cercanía. «Aquí también hay historias que contar, sin tener que irte muy lejos. Yo he trabajado mucho aquí con la comunidad gitana, parece que muchas veces te tienes que ir fuera y para contar grandes historias y en realidad las tenemos cerca. Solamente hay que saberlas ver», apunta.

La fotógrafa pacense define su trabajo como 'fotografía intimista'. «Siempre me gusta conocer bastante a la gente que voy a fotografiar y darles espacio, que la situación vaya guiando y captar lo que ellos me muestran». González espera transmitir a los estudiantes ganas e ilusión y una perspectiva de que si las cosas se hacen con amor y si se persiguen los sueños, las cosas se pueden conseguir y todo tiene sus frutos.

Programa 16.00. Inauguración

16.15. El futuro del periodismo. En la encrucijada. Gritar al mundo. Agus Morales.

17.15. Fotografía documental: Mirada decolonial e incidencia política. Pablo Tosco.

18.45. Mujeres en zonas de conflicto. Balas para todas. Natalia Sancha.

19.45 Mesa redonda-debate. Los ponentes responderán las preguntas de los asistentes presenciales y online

20.45. Clausura

16.00. Creando los nuevos marcos narrativos para un mundo en movimiento. Lucila Rodríguez-Alarcón.

17.00. De norte a sur: Cómo comunicar desde un continente donde las venas siguen abiertas Ángel Sastre, Salud Hernández-Mora.

19.00. Los conflictos que nos rodean y merecen ser contados. Roberto Palomo, Silvia Arjona y Blanca González Cruz.

20:30. Clausura