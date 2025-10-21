HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
La Fundación CB ha entregado 53 palets con comida al Banco de Alimentos de Badajoz. HOY

La Fundación CB dona al Banco de Alimentos 53 palets de comida

La entidad ha entregado más de 35.000 kilos de alimentos, entre aceite, caldo de pollo, fideos y arroz

R. H.

Martes, 21 de octubre 2025, 11:45

Comenta

La Fundación CB colabora con el Banco de Alimentos de Badajoz, que en estos momentos sufre dificultades para conseguir las donaciones que se necesitan. Más de 35.000 kilos de alimentos han recibido esta mañana por parte de Fundación CB con el fin de poder cubrir las necesidades de personas necesitadas durante las próximas semanas.

La fundación CB ha donado 5.800 litros de aceite, 10.000 litros de caldo de pollo, 10.000 kilos de fideos y 10.000 kilos de arroz; todo ello entregado en un total de 53 palets en la sede del Banco de Alimentos de Badajoz.

La organización ha señalado la importancia de continuar recibiendo este tipo de aportaciones para poder seguir ejerciendo su labor de paliar las necesidades básicas de las familias en situación de vulnerabilidad social.

Voluntarios para la gran recogida

Hay que recordar que el Banco de Alimentos de Badajoz anunció hace varias semanas que necesita voluntarios para la gran recogida de comestibles que se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre. Se necesitan 1.500 personas voluntarias para organizar la Gran Recogida de 2025, que

El año pasado, los Bancos de Alimentos de todo el territorio nacional, en colaboración con entidades sociales, atendieron a más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad. La organización ha advertido de una disminución de las donaciones y el aumento de la demanda de ayuda que «hacen imprescindible reforzar la acción colectiva».

«La pobreza está más cerca de lo que pensamos y es tarea de toda la sociedad implicarse», recordó Fesbal, la entidad, formada por los 54 bancos de alimentos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  2. 2

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  3. 3

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  4. 4 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  5. 5 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
  6. 6

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  7. 7 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  8. 8

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  9. 9

    Piden 10 años de cárcel para los cinco miembros de un grupo que traficaba con drogas en Cáceres
  10. 10

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Fundación CB dona al Banco de Alimentos 53 palets de comida

La Fundación CB dona al Banco de Alimentos 53 palets de comida