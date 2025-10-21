La Fundación CB dona al Banco de Alimentos 53 palets de comida La entidad ha entregado más de 35.000 kilos de alimentos, entre aceite, caldo de pollo, fideos y arroz

La Fundación CB ha entregado 53 palets con comida al Banco de Alimentos de Badajoz.

R. H. Martes, 21 de octubre 2025, 11:45

La Fundación CB colabora con el Banco de Alimentos de Badajoz, que en estos momentos sufre dificultades para conseguir las donaciones que se necesitan. Más de 35.000 kilos de alimentos han recibido esta mañana por parte de Fundación CB con el fin de poder cubrir las necesidades de personas necesitadas durante las próximas semanas.

La fundación CB ha donado 5.800 litros de aceite, 10.000 litros de caldo de pollo, 10.000 kilos de fideos y 10.000 kilos de arroz; todo ello entregado en un total de 53 palets en la sede del Banco de Alimentos de Badajoz.

La organización ha señalado la importancia de continuar recibiendo este tipo de aportaciones para poder seguir ejerciendo su labor de paliar las necesidades básicas de las familias en situación de vulnerabilidad social.

Voluntarios para la gran recogida

Hay que recordar que el Banco de Alimentos de Badajoz anunció hace varias semanas que necesita voluntarios para la gran recogida de comestibles que se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre. Se necesitan 1.500 personas voluntarias para organizar la Gran Recogida de 2025, que

El año pasado, los Bancos de Alimentos de todo el territorio nacional, en colaboración con entidades sociales, atendieron a más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad. La organización ha advertido de una disminución de las donaciones y el aumento de la demanda de ayuda que «hacen imprescindible reforzar la acción colectiva».

«La pobreza está más cerca de lo que pensamos y es tarea de toda la sociedad implicarse», recordó Fesbal, la entidad, formada por los 54 bancos de alimentos.